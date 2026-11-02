La programmazione speciale Mediaset per le elezioni americane di Midterm

Il gerrymandering nelle elezioni midterm Usa: i distretti modificati e le loro geometrie "assurde"
© Dal Web | Il distretto Illinois 04, noto come "Earmuffs" cioè cuffie da neve, venne creato per unire le comunità a maggioranza ispanica di Chicago senza disperderle in quartieri a maggioranza afroamericana
© Dal Web | Il distretto Illinois 04, noto come "Earmuffs" cioè cuffie da neve, venne creato per unire le comunità a maggioranza ispanica di Chicago senza disperderle in quartieri a maggioranza afroamericana