3 e 4 novembre

La programmazione speciale Mediaset per le elezioni americane di Midterm

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, l’informazione Mediaset si occuperà di seguire le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti con una programmazione dedicata su Retequattro e Canale 5

02 Nov 2026 - 17:25
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Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, l’informazione Mediaset si occuperà di seguire le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti con una programmazione dedicata su Retequattro e Canale 5.

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre, su Retequattro, “Verità Nascoste” con Milo Infante sarà in onda con i primi risultati elettorali, passando poi la linea allo “Speciale Quarta Repubblica - Midterm” con Nicola Porro, fino alle 6.00.

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Gli approfondimenti sulla tornata elettorale proseguiranno nella mattinata di mercoledì 4 novembre su Canale 5 dalle ore 6.00 alle ore 08.00 con “Speciale Tg5 - Midterm, quale America?”, condotto da Cesara Buonamici. In seconda serata, dopo la prima puntata della terza stagione di “Viola come il mare”, è previsto un nuovo Speciale TG5.

Spazio al voto americano anche in prima serata su Retequattro con “È sempre Cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della giornata di mercoledì 4 novembre saranno costanti gli aggiornamenti nelle edizioni dei tg e nei programmi di approfondimento Mediaset.

Il gerrymandering nelle elezioni midterm Usa: i distretti modificati e le loro geometrie "assurde"

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© Dal Web |  Il distretto Illinois 04, noto come "Earmuffs" cioè cuffie da neve, venne creato per unire le comunità a maggioranza ispanica di Chicago senza disperderle in quartieri a maggioranza afroamericana
© Dal Web |  Il distretto Illinois 04, noto come "Earmuffs" cioè cuffie da neve, venne creato per unire le comunità a maggioranza ispanica di Chicago senza disperderle in quartieri a maggioranza afroamericana
© Dal Web |  Il distretto Illinois 04, noto come "Earmuffs" cioè cuffie da neve, venne creato per unire le comunità a maggioranza ispanica di Chicago senza disperderle in quartieri a maggioranza afroamericana

© Dal Web |  Il distretto Illinois 04, noto come "Earmuffs" cioè cuffie da neve, venne creato per unire le comunità a maggioranza ispanica di Chicago senza disperderle in quartieri a maggioranza afroamericana

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