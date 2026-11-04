Elezioni Midterm, i primi risultati: in Kentucky avanti i repubblicani, in Indiana (Camera) vantaggio ai democratici

Sono le ore della verità per le elezioni di midterm 2026: in gioco ci sono tutti i 435 seggi della Camera e un terzo (35 su 100) di quelli del Senato. In diversi Stati agli elettori è stata fornita anche una terza scheda, per l’elezione del governatore. Il sentore, fino a poche ore prima dell’apertura delle urne, è quello di una imminente “onda blu” democratica che potrebbe sottrarre a Trump entrambi i rami del Congresso, azzoppando non di poco il suo potere presidenziale.