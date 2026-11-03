Midterm, apertura e chiusura dei seggi: tutti gli orari Stato per Stato
Elettori in coda in molti seggi, le prime indicazioni arriveranno dopo la mezzanotte in Italia; in diverse contee si voterà solamente per corrispondenza
© Afp
La chiusura dei seggi e lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni di midterm si svolgeranno nell'arco di sei fusi orari. Secondo la National Conference of State Legislatures, nella maggior parte degli Stati americani le urne chiuderanno tra le 18 e le 21 ora locale, con le 19 e le 20 come orari di chiusura più frequenti. Hawaii, Oregon e Washington prevedono il voto esclusivamente per corrispondenza, pertanto gli orari di chiusura si riferiscono ai centri di assistenza per gli elettori e ai termini ultimi per la consegna delle schede, non alla chiusura di tradizionali seggi elettorali.
CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 18 EASTERN TIME (MEZZANOTTE IN ITALIA)
Indiana: i seggi aprono alle 6 (le 12 in Italia); la maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Eastern Time e i seggi chiuderanno alle 18 (le 24 in Italia), la parte nord-occidentale si trova nel fuso orario Central Time e i seggi chiudono alle 19 (l'una di mercoledì in Italia).
Kentucky: i seggi aprono alle 6; nella parte nel fuso orario Eastern Time i seggi chiudono alle 18, in quella nel fuso orario Central Time chiudono alle 19.
CHIUSURA DEI SEGGI TRA LE 19 E LE 20 EASTERN TIME (TRA L'UNA E LE DUE DI MERCOLEDÌ IN ITALIA)
Florida: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 ora locale (le 13 di martedì e l'una di mercoledì). La maggior parte dello stato si trova nel fuso orario Eastern Time; la zona nord-occidentale nel fuso orario Central Time, chiude alle 20.
Georgia: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.
New Hampshire: la maggior parte dei comuni chiude alle 19, sebbene alcuni possano rimanere aperti fino alle 20.
South Carolina: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.
Vermont: i seggi aprono in un orario compreso tra le 5 e le 10 e chiudono alle 19.
Virginia: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.
North Carolina: i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.
Ohio: i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.
West Virginia: i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.
Alabama: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. La maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Central Time, ma alcuni seggi situati nel fuso orario Eastern Time potrebbero chiudere alle 19.
Connecticut: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20.
Delaware: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Illinois: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.
Maine: i seggi aprono tra le 6 e le 10, a seconda della popolazione di ogni singolo comune, e chiudono alle 20.
Maryland: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Massachusetts: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20, alcuni comuni possono aprire già alle 5.45.
Michigan: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20; la maggior parte dello Stato segue il fuso orario orientale, le quattro contee della parte occidentale dell'Upper Peninsula che rientrano nel fuso orario centrale (Dickinson, Gogebic, Iron, Menominee) chiudono alle 21.
Mississippi: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.
Missouri: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.
New Jersey: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20.
Oklahoma: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.
Pennsylvania: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Rhode Island: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
South Dakota: i seggi aprono alle 7, sia nel fuso orario Central Time che in quello Mountain Time. Nelle zone che seguono il Central Time, i seggi chiudono alle 20, mentre in quelle che seguono il Mountain Time chiudono alle 21.
Tennessee: i seggi aprono tra le 6 e le 10 e chiudono alle 20.
Texas: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. La maggior parte dello Stato segue il fuso orario Central Time (chiusura alle 20), ma le contee di El Paso e Hudspeth seguono il Mountain Time (chiusura alle 21).
Washington DC: i centri di voto aprono alle 7 e chiudono alle 20.
CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 20.30 EASTERN TIME (2.30 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA)
Arkansas: i seggi aprono alle 7.30 e chiudono alle 19.30 ora locale Central Time.
CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 21 EASTERN TIME (3 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA)
Arizona: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.
Colorado: si vota principalmente per corrispondenza, il voto di persona termina alle 19 nel giorno delle elezioni.
Iowa: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Kansas: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19, ma molte contee potrebbero chiudere alle 21.
Louisiana: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20.
Minnesota: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Nebraska: i seggi aprono alle 8 fuso orario centrale e 7 fuso orario delle Montagne Rocciose. Chiudono alle 20 nel fuso orario centrale, alle 19 nel fuso orario delle Montagne Rocciose.
New Mexico: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 fuso orario delle Montagne Rocciose.
New York: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 21.
North Dakota: gli orari sono stabiliti dalle commissioni di contea e variano dalle 19 alle 21. Ciò corrisponde a un intervallo possibile dalle 20 alle 23 nei due fusi orari dello Stato.
Wisconsin: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Wyoming: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.
CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 22 EASTERN TIME (4 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA)
Idaho: i seggi elettorali aprono alle 8 e chiudono alle 20.
Montana: per le sezioni che prevedono il voto ai seggi, questi devono rimanere aperti dalle 7 alle 20.
Nevada: seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.
Utah: i seggi aprono alle 7e chiudono alle 20.
CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 23 EASTERN TIME (5 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA)
California: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Oregon: il voto avviene esclusivamente per posta, il termine ultimo per la consegna delle schede elettorali è fissato alle 20.
Washington: il voto avviene esclusivamente per posta, le schede devono essere depositate in un'urna ufficiale entro le 20 del giorno delle elezioni.
CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 24 EASTERN TIME (6 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA)
Alaska: i seggi elettorali aprono alle 7 e chiudono alle 20.
Hawaii: il voto avviene esclusivamente per posta, i centri di assistenza agli elettori e le urne per la raccolta delle schede chiudono alle 19.