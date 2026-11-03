Midterm, apertura e chiusura dei seggi: tutti gli orari Stato per Stato

Florida: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 ora locale (le 13 di martedì e l'una di mercoledì). La maggior parte dello stato si trova nel fuso orario Eastern Time; la zona nord-occidentale nel fuso orario Central Time, chiude alle 20.



Georgia: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.



New Hampshire: la maggior parte dei comuni chiude alle 19, sebbene alcuni possano rimanere aperti fino alle 20.



South Carolina: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.



Vermont: i seggi aprono in un orario compreso tra le 5 e le 10 e chiudono alle 19.



Virginia: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.



North Carolina: i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.



Ohio: i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.



West Virginia: i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.



Alabama: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. La maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Central Time, ma alcuni seggi situati nel fuso orario Eastern Time potrebbero chiudere alle 19.



Connecticut: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20.



Delaware: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.



Illinois: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.



Maine: i seggi aprono tra le 6 e le 10, a seconda della popolazione di ogni singolo comune, e chiudono alle 20.



Maryland: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.



Massachusetts: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20, alcuni comuni possono aprire già alle 5.45.



Michigan: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20; la maggior parte dello Stato segue il fuso orario orientale, le quattro contee della parte occidentale dell'Upper Peninsula che rientrano nel fuso orario centrale (Dickinson, Gogebic, Iron, Menominee) chiudono alle 21.



Mississippi: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.



Missouri: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19.



New Jersey: i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20.



Oklahoma: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.



Pennsylvania: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.



Rhode Island: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20.



South Dakota: i seggi aprono alle 7, sia nel fuso orario Central Time che in quello Mountain Time. Nelle zone che seguono il Central Time, i seggi chiudono alle 20, mentre in quelle che seguono il Mountain Time chiudono alle 21.



Tennessee: i seggi aprono tra le 6 e le 10 e chiudono alle 20.



Texas: i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. La maggior parte dello Stato segue il fuso orario Central Time (chiusura alle 20), ma le contee di El Paso e Hudspeth seguono il Mountain Time (chiusura alle 21).



Washington DC: i centri di voto aprono alle 7 e chiudono alle 20.