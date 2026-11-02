Midterm 2026, l'ultimo appello di Trump: "Votate e fermiamo comunisti e jihadisti"

Dopo essersi soffermato a lungo sugli interventi infrastrutturali realizzati a Washington e alla Casa Bianca, incluso l'arco che vuole costruire e che "sarà più bello di quello di Trionfo" a Parigi, Trump ha elencato i suoi successi. "Ho mantenuto le mie promesse e anche di più", ha assicurato mettendo l'accento sull'immigrazione e sul taglio delle tasse. "Abbiamo fermato l'Iran dall'avere l'arma nucleare. Il nostro Paese sta facendo benissimo", ha aggiunto.