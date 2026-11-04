Usa Midterm 2026, Trump diventa "anatra zoppa": cosa vuol dire e cosa può succedere ora

Uno "tsunami blu" travolge l'America di Donald Trump. In una sonora bocciatura dei primi due anni del tycoon, gli elettori hanno scelto il cambiamento e consegnato ai democratici Camera e Senato, consentendo loro anche di espugnare Stati roccaforte dei repubblicani come il Texas e il Kansas. Per il presidente è una sconfitta scottante, che gli lega in gran parte le mani per i prossimi due anni e lo rende un'anatra zoppa. Già, un'anatra zoppa. Ma cosa vuol dire? E cosa può succedere ora?