Texas, a sorpresa la dem Gina Hinojosa è la prima governatrice latina: ecco chi è

L'elezione di Hinojosa, come riportano i media locale, è stata in primis gratificante per suo padre Gilberto, che ha guidato il Partito Democratico del Texas dal 2012 fino al suo ritiro nel 2025, un periodo durante il quale i Democratici avevano ottenuto alcuni successi ma erano rimasti esclusi dal potere statale. Ma per anni lui stesso in prima persona tentò di far diventare il Texas uno stato a maggioranza democratica. "È così difficile", disse deponendo le armi. Nel 2026 sarebbe toccato alla figlia di entrare nella storia.



In uno Stato, infatti, in cui il Partito Repubblicano controlla tutti e tre i rami del governo dal 2003, il significato politico delle vittorie di Hinojosa è innegabile. Per decenni i dem si sono aggrappati alla convinzione che la trasformazione demografica del Texas li avrebbe riportati al potere. Ma i Repubblicani del Texas hanno a lungo goduto di un notevole sostegno da parte degli elettori ispanici, ma l'esodo degli ispanici dal Partito Repubblicano in questo ciclo elettorale è spiegato con l'aumento dei prezzi e la campagna di deportazioni di massa.