Midterm, Trump pubblica su "Truth" la foto di un cappellino rosso con la scritta "Veto"

Mentre i Democratici stanno ottenendo il controllo del Congresso alle elezioni di midterm, Donald Trump ha condiviso sul social media Truth la foto di un cappellino rosso in stile "MAGA", in cui la scritta "MAGA" è stata sostituita con quella "VETO". In una serie di post, Trump ha scritto: "Diventerò un commentatore politico - capace sia di analisi positive che negative - sulle ragioni per cui questi candidati hanno vinto o perso!". Ha inoltre aggiunto che il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, non avrebbe perso la sua corsa alla rielezione se, "negli ultimi sei mesi della sua vita politica, non fosse diventato un 'RINO'" (acronimo che sta per "Republican In Name Only", ovvero "repubblicano solo di nome").