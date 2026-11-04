Midterm: chi è e quali poteri avrà Hakeem Jeffries, il primo Speaker afroamericano della Camera Usa

Nel 2006 ha dato il "la" alla sua lunghissima carriera nei palazzi del potere americano. Dopo aver fallito due volte l'elezione all'interno della legislatura statale dello Stato di New York, vent'anni fa esatti Hakeem Jaffries è stato eletto nell'assemblea statale. Qui è stato riconfermato nel 2008 e nel 2010. Nel 2012 ha fatto il grande salto, candidandosi alla Camera dei Rappresentanti e venendo eletto nel suo distretto (l'ottavo di New York) con oltre il 90% delle preferenze. I cittadini di Brooklyn e del Queens lo hanno poi indicato nuovamente ogni due anni, garantendogli sette mandati biennali consecutivi. Otto, contando quello che gli è stato affidato nelle midterm 2026.