Midterm, italiano arrestato dall'Ice per frode elettorale

Andrea Morzetta, questo il nome del 72enne fermato, è stato arrestato con l'accusa di aver votato illegalmente pur essendo straniero. "Il voto illegale non è un semplice errore burocratico quando avviene in modo consapevole e deliberato da parte di un soggetto che non ha il diritto di votare. I cittadini americani meritano elezioni eque e oneste; l'amministrazione Trump si impegna a tutelarne l'integrità", ha scritto l'Ice nel post.