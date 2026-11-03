Midterm, italiano arrestato dall'Ice per frode elettorale

Un cittadino italiano è stato arrestato nel New Jersey dall'Ice, l'Agenzia federale degli Stati Uniti per l'immigrazione e le dogane, per frode elettorale. Lo scrive lo stesso dipartimento nel suo profilo su X precisando che l'uomo è stato arrestato in uno Stato "santuario", cioè che limita o rifiuta la cooperazione con il governo federale nell'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Si sospetta che l'uomo abbia espresso il proprio voto in quattro elezioni federali.
Non avrebbe potuto votare
Andrea Morzetta, questo il nome del 72enne fermato, è stato arrestato con l'accusa di aver votato illegalmente pur essendo straniero. "Il voto illegale non è un semplice errore burocratico quando avviene in modo consapevole e deliberato da parte di un soggetto che non ha il diritto di votare. I cittadini americani meritano elezioni eque e oneste; l'amministrazione Trump si impegna a tutelarne l'integrità", ha scritto l'Ice nel post.
Non è il solo...
Un altro straniero, un cittadino finlandese, è stato invece arrestato dall'ufficio di Philadelphia dell'HSI (Homeland Security Investigations), la principale divisione investigativa dell'Ice, anche lui con l'accusa di aver votato illegalmente. L'individuo si sarebbe registrato nelle liste elettorali per poi partecipare alle elezioni generali del 2024.