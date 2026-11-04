Midterm, Obama: "Il popolo americano ha lanciato un messaggio chiaro"

"Stasera, il popolo americano ha inviato un messaggio chiaro: vogliono una politica che unisca le persone anziché dividerle, e leader che offrano soluzioni concrete alle sfide che affrontano". L'ex presidente Barack Obama irrompe sulla piattaforma X per un primo commento sui risultati delle elezioni di Midterm. "Questi risultati sono stati possibili solo perché candidati eccezionali si sono fatti avanti in ogni regione del paese, inclusi aree un tempo considerate difficili da conquistare. Provenivano da background diversi e rappresentavano una gamma di prospettive politiche, ma erano uniti da valori condivisi, dalla convinzione nel servizio pubblico e dall'impegno a mettere al primo posto le persone dei loro distretti e stati". Poi i ringraziamenti: "Dobbiamo anche un debito di gratitudine a migliaia di funzionari elettorali e volontari di entrambi i partiti che hanno contribuito a garantire elezioni fluide e hanno svolto una delle funzioni più essenziali della nostra democrazia". Poi lo sguardo volge alle prossime mosse dei Dem: "Sebbene questa amministrazione abbia ancora due anni in carica, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti ovunque abbiamo il potere di farlo, prevenire ulteriori danni e gettare le basi per il futuro".