Midterm 2026, il dem Ossoff mantiene il suo seggio per il Senato in Georgia

Ha iniziato, infatti, la campagna elettorale come uno dei principali bersagli dei Repubblicani e come unico senatore democratico in corsa per la rielezione in uno Stato vinto da Trump nel 2024. Fin dall'inizio, però, si è distinto per le sue critiche serrate a Trump, scagliandosi duramente contro "un presidente fallimentare", dichiarazioni che sono diventate un elemento ricorrente nei feed dei social media degli elettori in tutto il Paese. L'avversario di Ossoff ha faticato a guadagnare slancio e a raccogliere fondi. L'approccio combattivo di Ossoff nei confronti di Trump è diventato un modello.