Midterm 2026, il dem Ossoff mantiene il suo seggio per il Senato in Georgia

In Georgia il senatore Jon Ossoff, ribattezzato l'Obama bianco, è stato riconfermato e può guardare, se decidesse di correre, con ottimismo alle presidenziali del 2028. Il seggio cruciale per i Democratici resta dunque al membro più giovane del Senato, tra le figure di spicco del suo partito a livello nazionale, proprio mentre quest'ultimo punta a ostacolare il presidente Donald Trump negli anni conclusivi della sua permanenza alla Casa Bianca.
Chi è Jon Ossoff
Altro protagonista di queste Midterm è dunque Jon Ossoff, 39 anni, riconfermato senatore della Georgia dopo aver sconfitto il repubblicano Mike Collins. Eletto per la prima volta nel 2021, Ossoff non è un esordiente, ma la sua campagna elettorale lo ha trasformato in una figura di rilievo nazionale.
Ha iniziato, infatti, la campagna elettorale come uno dei principali bersagli dei Repubblicani e come unico senatore democratico in corsa per la rielezione in uno Stato vinto da Trump nel 2024. Fin dall'inizio, però, si è distinto per le sue critiche serrate a Trump, scagliandosi duramente contro "un presidente fallimentare", dichiarazioni che sono diventate un elemento ricorrente nei feed dei social media degli elettori in tutto il Paese. L'avversario di Ossoff ha faticato a guadagnare slancio e a raccogliere fondi. L'approccio combattivo di Ossoff nei confronti di Trump è diventato un modello.
Di religione ebraica, già produttore di documentari investigativi su corruzione, criminalità e violazioni dei diritti umani, ha fatto della denuncia degli abusi di potere e degli interessi economici della famiglia Trump uno dei temi centrali della propria comunicazione.
La diffusione sui social network di brevi video dei suoi interventi pubblici, unita a una retorica che alcuni commentatori hanno accostato a quella di Barack Obama, ha contribuito ad ampliare la sua notorietà ben oltre la Georgia. Nonostante abbia escluso un interesse per la candidatura presidenziale del 2028, il suo nome compare sempre più spesso nel dibattito sul futuro della leadership democratica.