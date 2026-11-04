Dalle Midterm una valanga rosa negli Stati e al Congresso

E' una valanga rosa quella che arriva dalle Midterm 2026. Intanto, dai primi dati, più di 100 donne democratiche sono state elette alla Camera, con un aumento del 60% rispetto al 2016. Lo annuncia il Democratic Women's Caucus. "I milioni di donne che si sono presentate ai seggi hanno votato per un futuro migliore per tutte le donne e le bambine", ha detto la senatrice Teresa Leger Fernandez. Buoni numeri anche dal fronte repubblicano, uscito sconfitto da queste elezioni di metà mandato. E si registra anche un primato di governatrici elette.
Le oltre 100 dem alla Camera
"Per la prima volta nella storia, più di 100 donne democratiche sono state elette alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti", si legge nel post Democratic Women's Caucus. "Nonostante i tentativi dei Repubblicani di metterci a tacere e di sottrarci i nostri diritti, ora avremo al Congresso una coalizione più ampia e forte che mai. Non permetteremo che tutto ciò vada sprecato", la conclusione.
Numero record di donne elette governatrici
E' numero record di donne elette alla carica di governatore negli Stati Uniti, mentre prosegue lo spoglio delle schede. Sono almeno 15 le donne che ricopriranno il ruolo di capo dell'esecutivo statale, secondo l'emittente Nbc. Tra queste figurano due repubblicane, Sarah Huckabee Sanders, in Arkansas, e Marsha Blackburn, in Tennessee; quindi almeno otto democratiche, tra cui candidate che hanno ottenuto risultati storici in Stati chiave per il loro partito, come l'Ohio, dove ha vinto l'ex funzionaria della sanità pubblica Amy Acton, e il Texas, dove si è imposta la rappresentante statale Gina Hinojosa.
Acton in Ohio, Hinojosa in Texas, Blackburn in Tennessee, Amy Klobuchar in Minnesota, Helena Foulkes a Rhode Island e Keisha Lance Bottoms in Georgia hanno conquistato la carica che era ricoperta da uomini. Bottoms, ex sindaca di Atlanta e consigliera dell'ex presidente Joe Biden, diventerà inoltre la prima governatrice nera nella storia degli Stati Uniti. Nel Maine, la vittoria di Hannah Pingree nella corsa a governatrice è data per certa, mentre in Massachusetts e a New York, Maura Healey e Kathy Hochul sono state rielette. In altri Stati, tra cui Oregon e New Hampshire, non si conosce ancora l'esito delle urne, ma in questi casi a contendersi la vittoria sono due candidate donne. Il precedente record di governatrici in carica era di 14.