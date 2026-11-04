Dalle Midterm una valanga rosa negli Stati e al Congresso

Acton in Ohio, Hinojosa in Texas, Blackburn in Tennessee, Amy Klobuchar in Minnesota, Helena Foulkes a Rhode Island e Keisha Lance Bottoms in Georgia hanno conquistato la carica che era ricoperta da uomini. Bottoms, ex sindaca di Atlanta e consigliera dell'ex presidente Joe Biden, diventerà inoltre la prima governatrice nera nella storia degli Stati Uniti. Nel Maine, la vittoria di Hannah Pingree nella corsa a governatrice è data per certa, mentre in Massachusetts e a New York, Maura Healey e Kathy Hochul sono state rielette. In altri Stati, tra cui Oregon e New Hampshire, non si conosce ancora l'esito delle urne, ma in questi casi a contendersi la vittoria sono due candidate donne. Il precedente record di governatrici in carica era di 14.