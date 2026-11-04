Midterm 2026, chi è il primo senatore Usa musulmano Abdul El-Sayed

E' ufficialmente il primo senatore Usa musulmano: il democratico Abdul El-Sayed, 41 anni, medico ed epidemiologo, ha battuto in Michigan il repubblicano Mike Rogers. "Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui come vostro senatore eletto, ce l'abbiamo fatta", ha detto El-Sayed, sostenendo che "il cattivone ha perso". Ex responsabile della sanità pubblica di Detroit e della contea di Wayne, sostenuto da Bernie Sanders e da altri esponenti della sinistra democratica, propone un sistema sanitario universale e una maggiore regolamentazione del potere delle grandi imprese. La sua candidatura aveva però evidenziato anche le divisioni interne al partito, soprattutto sulla politica statunitense verso Israele. E nel suo primo intervento anche un pensiero al Medioriente: "I bambini palestinesi devono vivere nella terra dei loro padri". Ecco il profilo completo del primo senatore musulmano nella storia Usa.