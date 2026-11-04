Midterm 2026, chi è il primo senatore Usa musulmano Abdul El-Sayed
Il progressista di origine egiziana ha battuto in Michigan il repubblicano Mike Rogers. ""Il cattivone ha perso", le prime parole e nel discorso della vittoria anche un pensiero ai bambini palestinesi.
© Afp
E' ufficialmente il primo senatore Usa musulmano: il democratico Abdul El-Sayed, 41 anni, medico ed epidemiologo, ha battuto in Michigan il repubblicano Mike Rogers. "Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui come vostro senatore eletto, ce l'abbiamo fatta", ha detto El-Sayed, sostenendo che "il cattivone ha perso". Ex responsabile della sanità pubblica di Detroit e della contea di Wayne, sostenuto da Bernie Sanders e da altri esponenti della sinistra democratica, propone un sistema sanitario universale e una maggiore regolamentazione del potere delle grandi imprese. La sua candidatura aveva però evidenziato anche le divisioni interne al partito, soprattutto sulla politica statunitense verso Israele. E nel suo primo intervento anche un pensiero al Medioriente: "I bambini palestinesi devono vivere nella terra dei loro padri". Ecco il profilo completo del primo senatore musulmano nella storia Usa.
Chi è Abdul El-Sayed
Il 41enne Abdul El-Sayed, sposato, due figlie, progressista di origine egiziana, è il volto nuovo della politica americana. Nella vita è medico epidemiologo ed è stato direttore sanitario di Detroit e della Contea di Wayne. Esponente dell'ala sinistra del partito democratico, ha costruito la sua campagna elettorale su temi come il progetto di una sanità pubblica universale ("Medicare for All"). E non solo. Si batte anche per la riforma del finanziamento delle campagne elettorali e per interrompere gli aiuti militari statunitensi a Israele.
Abdul El-Sayed allo specchio
Sostenuto dall'ala progressista dei dem, ispirata da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, El-Sayed è nato ad Ann Arbor, in Michigan, nel 1984, figlio di immigrati egiziani. Di padre ingegnere, trasferitosi negli Usa da Alessandria d'Egitto per studiare, El-Sayed è cresciuto in una famiglia musulmana e l'arabo è stata la sua prima lingua.
Medico, esperto di sanità pubblica, ex funzionario dell’amministrazione di Detroit e commentatore televisivo, lui stesso ha spesso ricordato di essere stato bersaglio di insulti e discriminazioni anti-arabe dopo gli attentati dell'11 Settembre.
Poi, proprio nelle vesti di direttore del Dipartimento della Salute della città di Detroit, dal 2015 al 2017, si è occupato di disuguaglianze sanitarie, prevenzione e accesso alle cure. Ed è stato ancora così, dal 2023 al 2025, nel ruolo di dirigente del Dipartimento della Salute, dei Servizi Umani e dei Veterani della Contea di Wayne.
Il dottor El-Sayed è anche autore di oltre 100 articoli scientifici, abstract e capitoli di libri su politica sanitaria pubblica, epidemiologia sociale e disparità sanitarie. In ambito politico, è stato candidato alle elezioni governative del Michigan del 2018. Battendo il repubblicano Mike Rogers, è diventato il primo senatore musulmano della storia degli Stati Uniti.
Le prime parole: "I bambini palestinesi devono vivere nella terra dei loro padri"
"Cercano di dipingerti come una persona piena di odio se credi che i bambini palestinesi debbano poter crescere nella terra dei loro antenati, senza essere uccisi con i soldi delle nostre tasse", ha dichiarato nel suo discorso della vittoria a Detroit il futuro senatore democratico del Michigan, Abdul El-Sayed. "Se credi negli stessi diritti per tutti alla pace, alla dignità e all'autodeterminazione, questo non è odio. È amore" ha specificato ancora El-Sayed. "Cittadini del Michigan, vogliamo che i soldi delle nostre tasse vengano spesi qui, a casa nostra", ha aggiunto El-Sayed.