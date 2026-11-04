James Talarico strappa il seggio del Senato in Texas (dove i Dem non vincevano dal 1988): "Abbiamo sconfitto Golia"

"Abbiamo sconfitto Golia, abbiamo appena riconquistato il Texas e abbiamo appena dimostrato che tutto il denaro del mondo non può nulla contro il popolo del Texas". Lo ha detto James Talarico, parlando ai suoi sostenitori dopo aver conquistato, per la prima volta dal 1988, il seggio senatoriale in Texas a favore dei democratici. "Abbiamo appena mostrato che una politica basata sulla divisione non può nulla contro una politica basata sull'amore. E abbiamo appena lanciato un messaggio a ogni miliardario, a ogni plurimiliardario, a ogni sostenitore corrotto di questo sistema politico ormai guasto: in questo Stato, in questo Paese, il potere appartiene al popolo", ha aggiunto, tra gli applausi.