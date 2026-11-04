La festa elettorale ad Atlanta si è trasformata in un momento di grande partecipazione. Accolta sul palco dai cori dei sostenitori che scandivano il suo nome, Bottoms ha scelto di rivolgersi non soltanto a chi aveva sostenuto la sua candidatura, ma all'intera popolazione dello Stato: "A prescindere da chi abbiate votato stasera, sarò una governatrice per tutta la Georgia" ha dichiarato. Nel suo intervento ha rivendicato anche la necessità di una leadership capace di mettere al centro gli interessi dello Stato e di non subire le tensioni provenienti dalla capitale federale.