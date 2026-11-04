Trump deriso sui social dopo la sconfitta dei Repubblicani: vari i meme creati con l'Ia

Dagli ex presidenti, Barack Obama e Joe Biden, che lo deridono dopo avergli portato una saponetta in carcere fino all'anatra zoppa e malconcia con il suo volto passando per la Statua della Libertà che si libera di lui lanciandolo via con una fionda. Dopo la sconfitta dei repubblicani alle midterm sul web stanno spopolando diversi meme creati con l'Ia che deridono il presidente Usa in carica, Donald Trump. Tra i vari meme c'è anche quello in cui la moglie Melania gli porta un hamburger in carcere e quello in cui la classica chioma bionda del tycoon è stata sostituita da un'acconciatura di colore blu.