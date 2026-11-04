Midterm, chi è il pastore metodista che ha vinto la corsa per il Senato in Kansas: gli studi in teologia e le teorie politiche
Fondatore della più grande chiesa metodista d'America, Adam Hamilton ha superato clamorosamente quota 550mila voti in uno dei feudi conservatori
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È a capo della più grande chiesa metodista dell'intero Kansas, l'ombelico degli Usa e simbolo di quel Midwest ultraconservatore da sempre fortino dei Repubblicani. Oltre 25mila fedeli ogni settimana partecipano alle celebrazioni della sua Chiesa unita della resurrezione. Ora il suo messaggio - religioso ma soprattutto politico - ha convinto oltre 550mila persone a barrare il suo nome sulle schede elettorali delle midterm 2026. Nel più straordinario e inconcepibile successo alle urne, il democratico Adam Hamilton ha strappato dal pugno dei Repubblicani il seggio del Senato in Kansas. L'ultima volta che era accaduto il New Deal ancora non si sapeva cosa fosse. E i neutroni erano stati appena scoperti. Era il 1932, 94 anni fa.
L'avvicinamento alla fede e gli studi teologici
Nato il 12 luglio 1964 e cresciuto nella zona metropolitana di Kansas City, Adam Hamilton proviene da una famiglia in cui la religione era tutto meno che centrale. Durante l'adolescenza si è avvicinato alla fede frequentando una chiesa pentecostale, fino a diventarne capo del gruppo giovanile. Un incontro e una scelta che gli hanno cambiato la vita. Hamilton ha infatti conseguito una laurea in Ministero pastorale presso la Oral Roberts University nel 1985. Poi ha approfondito la teologia dell'evangelista metodista inglese John Wesley e ha completato un Master of Divinity presso la Perkins School of Theology.
La Chiesa della resurrezione, da 4 persone a oltre 25mila
Nel 1990, Hamilton ha fondato la Chiesa unita della resurrezione a Leawood, Kansas. Inizialmente un piccolo gruppo di appena quattro persone che si riunivano nella cappella di una casa funeraria locale, la chiesa è cresciuta anno dopo anno fino a diventare la più grande comunità metodista unita d'America. A oggi conta circa 25mila fedeli che frequentano settimanalmente le sue varie sedi nella rete metropolitana di Kansas City oltre che i servizi online. Il suo approccio pastorale mira a raggiungere sia credenti tradizionali che persone lontane dalla fede o deluse dalle istituzioni religiose. Hamilton è anche autore di oltre 30 libri dedicati alla fede cristiana, all'ermeneutica biblica e alle sfide etiche contemporanee. Ha venduto milioni di copie in tutto il mondo anglosassone.
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L'avventura politica e le sue posizioni centristiche
Dopo aver valutato di entrare in politica da indipendente, Hamilton ha annunciato la sua candidatura al Senato nell'aprile 2026 all'interno dei ranghi democratici. Il 4 agosto 2026 ha ottenuto la nomination dei Democratici vincendo le primarie statali per il seggio. A livello politico, il 62enne si definisce un centrista: "Sono un conservatore liberale e un liberale conservatore, a seconda della questione e del giorno della settimana". In passato si è iscritto sia al Partito repubblicano che a quello democratico. Ha scelto questi ultimi per evitare di frammentare il voto e favorire in questo modo il candidato repubblicano Roger Marshall. La sua campagna elettorale si è concentrata su questioni quali il costo della vita e l’assistenza sanitaria.