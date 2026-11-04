Midterm, chi è il pastore metodista che ha vinto la corsa per il Senato in Kansas: gli studi in teologia e le teorie politiche

Dopo aver valutato di entrare in politica da indipendente, Hamilton ha annunciato la sua candidatura al Senato nell'aprile 2026 all'interno dei ranghi democratici. Il 4 agosto 2026 ha ottenuto la nomination dei Democratici vincendo le primarie statali per il seggio. A livello politico, il 62enne si definisce un centrista: "Sono un conservatore liberale e un liberale conservatore, a seconda della questione e del giorno della settimana". In passato si è iscritto sia al Partito repubblicano che a quello democratico. Ha scelto questi ultimi per evitare di frammentare il voto e favorire in questo modo il candidato repubblicano Roger Marshall. La sua campagna elettorale si è concentrata su questioni quali il costo della vita e l’assistenza sanitaria.