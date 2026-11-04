Chris Pappas conquista il Senato Usa: sarà il primo senatore dichiaratamente gay
Il democratico ha sconfitto il repubblicano John E. Sununu nella corsa in New Hampshire, segnando una svolta storica per la rappresentanza LGBTQ+ al Congresso
Chris Pappas entra nella storia politica degli Stati Uniti conquistando un seggio al Senato e diventando il primo uomo apertamente gay a ricoprire questo incarico. Una vittoria che vale doppio: per il significato simbolico sul fronte dei diritti e per gli equilibri politici di Washington, dove il risultato del New Hampshire contribuisce al ritorno dei Democratici al controllo della Camera alta. Il deputato democratico ha battuto il repubblicano John E. Sununu nella competizione per il seggio lasciato libero da Jeanne Shaheen, senatrice che aveva deciso di non ricandidarsi dopo tre mandati. Per Pappas si tratta del passaggio più importante di una carriera politica costruita nel suo Stato, dove dal 2019 rappresenta il primo distretto congressuale alla Camera.
Una vittoria storica
Durante la campagna elettorale Pappas non ha messo al centro della propria candidatura il fatto di essere gay. Il marito lo ha accompagnato in alcuni appuntamenti pubblici, ma il messaggio rivolto agli elettori si è concentrato soprattutto sulle questioni economiche e sociali. A dominare il confronto sono stati l'aumento del costo della vita, le spese sanitarie, la corruzione e la necessità di un cambiamento nella politica federale. Temi sui quali il democratico ha costruito il proprio confronto con Sununu, cercando di presentare la sfida come una scelta tra gli interessi del New Hampshire e la linea politica del presidente Donald Trump. La dimensione storica della sua elezione assume comunque un significato particolare in un Congresso che, con il suo arrivo al Senato, registra un nuovo primato in termini di rappresentanza LGBTQ+.
La partita del New Hampshire era considerata particolarmente importante per la composizione del Senato. Sununu, 62 anni, tornava a chiedere la fiducia degli elettori dopo aver già ricoperto incarichi alla Camera e al Senato. La sua precedente esperienza nella Camera alta si era conclusa nel 2008, quando era stato sconfitto proprio da Jeanne Shaheen. Durante la campagna ha cercato di presentarsi come un candidato capace di risolvere i problemi di Washington, criticando i cosiddetti politici di professione. Una posizione contestata da Pappas, che ha ricordato il percorso istituzionale dello stesso avversario.
Il democratico ha insistito sul rapporto tra Sununu e Trump, sottolineando il sostegno ricevuto dal candidato repubblicano da parte del presidente. "Team New Hampshire contro Team Trump" è stata la formula scelta da Pappas per sintetizzare il senso della competizione. Secondo i dati dell'AP Voter Poll, una parte consistente degli elettori considerava Sununu troppo vicino a Trump. La corruzione governativa e lo stato della democrazia figuravano inoltre tra le questioni maggiormente determinanti nella scelta alle urne.
Dalle cucine di famiglia alla politica nazionale
Prima di diventare uno dei protagonisti della politica del New Hampshire, Chris Pappas era conosciuto soprattutto per il legame con l'attività commerciale della sua famiglia. A Manchester è cresciuto lavorando nel Puritan Backroom, il ristorante aperto nel 1917 e gestito dai suoi familiari. Un locale diventato famoso anche per una curiosità gastronomica: secondo la tradizione familiare, proprio suo nonno avrebbe inventato i chicken tenders, i bocconcini di pollo impanati molto diffusi negli Stati Uniti.
Chris Pappas ha origini greche di cui va fiero. Il suo bisnonno paterno emigrò dalla Grecia verso gli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, stabilendosi nel New Hampshire. Il senatore ha più volte espresso pubblicamente l'orgoglio per le proprie origini, dichiarando di voler portare avanti i valori ellenici legati al lavoro e al servizio della comunità che la sua famiglia gli ha trasmesso.
Dopo gli studi universitari, Pappas ha iniziato il proprio percorso nelle istituzioni locali. È stato parlamentare statale, tesoriere della contea e componente del Consiglio esecutivo del New Hampshire. Nel 2018 è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti, entrando in carica l'anno successivo. A 46 anni, il passaggio al Senato rappresenta il coronamento di una carriera sviluppata interamente nel territorio che ora lo manda a Washington con un incarico ancora più importante.
I Democratici riconquistano il controllo del Senato
La vittoria di Pappas non riguarda soltanto la sua storia personale. La conquista del seggio del New Hampshire si inserisce in un quadro elettorale più ampio, nel quale i Democratici sono riusciti a riprendere il controllo del Senato. Per i Repubblicani, la sconfitta di Sununu significa perdere l'occasione di rafforzare la propria presenza nella regione. Il New Hampshire non elegge un rappresentante repubblicano al Congresso dal 2010, pur avendo conosciuto negli ultimi anni una significativa presenza del partito conservatore nelle istituzioni statali. Sununu ha riconosciuto la sconfitta poco dopo la chiusura degli ultimi seggi, presentandosi davanti ai sostenitori con un messaggio di commiato: "È stata una campagna straordinaria, ma questa non è la nostra serata" ha dichiarato.