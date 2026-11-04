Mercati dopo il Midterm, cosa succede ad azioni, Treasury e dollaro secondo gli analisti
Per Vontobel il deficit peserà sui Treasury, per AllianzGI in Borsa potrebbero avvantaggiarsi sanità e consumi di base. Edmond de Rothschild AM guarda ai data center del Texas e Aberdeen prevede un moderato allentamento fiscale
Trump frenato dal Congresso. Ma non sulle politiche commerciali
Le elezioni di midterm consegnano ai democratici il controllo di Camera e Senato. Alla Camera restano da assegnare pochi seggi, ma per le case di investimento il quadro è ormai definito. Vontobel, Allianz Global Investors AM, Aberdeen Investments, Edmond de Rothschild e T. Rowe Price hanno diffuso le prime analisi sulle conseguenze per i mercati.
MIDTERM, POTERI ESECUTIVI E IRAN RESTANO I NODI
Sulle conseguenze politiche del midterm le view coincidono. Per Andrew Jackson, Head of Investments di Vontobel, il risultato limita in modo significativo l’agenda legislativa dell’amministrazione e rende meno probabile un’ulteriore espansione fiscale. Michael Krautzberger, CIO Public Markets, e Liam Wash, Senior US Economist di AllianzGI, ricordano che la maggioranza democratica al Senato resta lontana dai tre quinti necessari a superare l’ostruzionismo parlamentare. Restano lontani anche i due terzi necessari per scavalcare il veto presidenziale. “A nostro avviso, il risultato indica più attrito politico che una trasformazione delle politiche”, scrivono. Per entrambe le case la politica estera e commerciale è il fronte che il Congresso controlla meno. Vontobel si aspetta un maggiore ricorso della Casa Bianca ai poteri esecutivi su dazi e sanzioni. Indica inoltre una linea più dura verso l’Iran come rischio concreto per petrolio e inflazione. AllianzGI osserva che il Congresso ha poca influenza sulla politica commerciale e che per limitare il conflitto con l’Iran servirebbe una coalizione bipartisan.
AZIONI, UTILI E ROTAZIONE TRA SETTORI
Sull’azionario i due approcci sono diversi. Vontobel ricorda che storicamente Wall Street ha fatto bene dopo il voto di midterm. Questa volta, però, valutazioni elevate e rendimenti alti potrebbero limitare il rialzo e rendere decisiva la crescita degli utili. AllianzGI guarda soprattutto ai settori. Un’agenda democratica moderata, che limiti i tagli a sanità e assistenza alimentare, potrebbe sostenere healthcare e beni di consumo di base. Difesa e finanziari potrebbero invece sottoperformare, per l’opposizione all’aumento del budget militare e i controlli sulla deregolamentazione. Nuove regole sull’intelligenza artificiale potrebbero inoltre mettere in discussione le valutazioni aggressive di alcuni titoli. Per AllianzGI gli investitori potrebbero spostarsi verso Europa e parte dell’Asia, più che cambiare direzione sui mercati.
TREASURY E DOLLARO
Sulle obbligazioni la distanza è più netta. Per Vontobel un governo diviso può sostenere i Treasury, ma bloccare nuova spesa non riduce il deficit esistente. Le forti emissioni necessarie a finanziarlo potrebbero frenare il calo dei rendimenti a lungo termine, mentre a contare di più saranno inflazione e Federal Reserve, la banca centrale USA. AllianzGI è più costruttiva. Con entrambe le camere allo stesso partito si riduce il rischio di uno scontro sul tetto del debito, il limite all’indebitamento federale fissato dal Congresso. Calano anche le nuove emissioni che sarebbero servite a finanziare un budget della difesa più ampio. Vontobel, al contrario, indica proprio i possibili scontri su spesa e tetto del debito come primo banco di prova. Anche AllianzGI, comunque, prevede deficit elevati e giudica incerte le implicazioni fiscali di lungo periodo. Sul dollaro nessuna delle due case vede nella prima reazione una svolta duratura. Per Vontobel il movimento riflette sollievo e posizionamento degli investitori, mentre nel tempo conteranno crescita relativa e Fed. AllianzGI prevede un dollaro un po’ più debole nel breve. Nel lungo periodo, invece, la valuta potrebbe trarre sostegno da maggiori controlli sull’esecutivo e da una più alta credibilità istituzionale.
ABERDEEN INVESTMENTS, PIÙ SPESA E PIÙ REGOLE PER I DATA CENTER
Lizzy Galbraith, Political Economist di Aberdeen Investments, si aspetta un approccio fiscale meno rigido. I democratici punteranno a ripristinare i fondi per la sanità tagliati lo scorso anno con il One Big Beautiful Bill Act, il pacchetto fiscale dell’amministrazione Trump. Per Aberdeen questa sarà probabilmente la condizione per approvare nuovi stanziamenti per la difesa. “Di conseguenza, riteniamo probabile un moderato allentamento della politica fiscale”, spiega Galbraith. È una lettura diversa da quella di Vontobel ed Edmond de Rothschild AM, che vedono invece un freno all’aumento del deficit. L’altro fronte riguarda intelligenza artificiale e data center. Aberdeen prevede proposte per una maggiore supervisione federale e incentivi alle energie pulite, ma il veto presidenziale e la necessità di un sostegno bipartisan al Senato ne limitano le possibilità di approvazione. Il cambiamento più concreto potrebbe arrivare dagli Stati. Dopo le vittorie democratiche per i governatori in Texas e Ohio, sono possibili una revisione dei crediti d’imposta e norme urbanistiche meno permissive per i data center. Su commercio e dazi, invece, Aberdeen non prevede svolte significative. Il frequente ricorso del presidente agli ordini esecutivi rende improbabili grandi cambiamenti.
EDMOND DE ROTHSCHILD AM, IL NODO DEI DATA CENTER IN TEXAS
Per Nabil Milali, Portfolio Manager Multi-Asset & Overlay di Edmond de Rothschild AM, per i mercati la sfida decisiva del midterm era quella per il governatore del Texas. Il repubblicano Abbott, tra i principali sostenitori dei data center, ha perso contro la democratica Hinojosa, che ha puntato la campagna sulla regolamentazione dei big tech. Il Texas rappresenta quasi un terzo della capacità di data center disponibile o in costruzione negli Stati Uniti. Nei referendum locali sono passate una ventina di misure che frenano l’apertura di nuovi impianti. La prima reazione ha riflesso questo rischio, con il Nasdaq in calo del 2% e il Kospi, l’indice della Borsa di Seul, del 4%. Gli indici hanno poi recuperato gradualmente fino a tornare in parità. Per Milali gli investitori sperano in un approccio più pragmatico dei democratici: il programma del nuovo governatore non prevede il divieto di costruire data center, ma regole per tutelare le famiglie dai costi aggiuntivi. Sui Treasury la view è vicina a quella di AllianzGI: lo stallo istituzionale dovrebbe limitare l’aumento del deficit e attenuare le pressioni al rialzo sui rendimenti. Sull’azionario Edmond de Rothschild AM resta positiva e, a differenza di Vontobel, considera le valutazioni tornate a livelli attraenti. “L’anno successivo alle elezioni di medio termine, in cui il potere è condiviso tra i due partiti, è stato storicamente uno dei periodi migliori per i mercati azionari”, ricorda Milali.
T. ROWE PRICE, IL VOTO PESA MENO DI ENERGIA, FED E IA
Anche T. Rowe Price ritiene che il midterm avrà implicazioni più politiche che di mercato. Per Blerina Uruçi, Chief U.S. Economist, nel 2027 la crescita dipenderà soprattutto da shock energetico, Fed e investimenti nell’intelligenza artificiale, tre fattori su cui il Congresso ha poco controllo. La casa prevede un deficit intorno al 5,7% del Pil e nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed nel 2027. Sui Treasury la view è vicina a quella di Vontobel. Per Tim Murray, Capital Markets Strategist, deficit persistenti ed emissioni continue potrebbero mantenere pressioni al rialzo sui rendimenti, insieme alla domanda di capitale legata all’IA. A differenza di AllianzGI, T. Rowe Price vede anche un rischio maggiore di bracci di ferro su finanziamenti e tetto del debito. Sul dollaro la casa è più positiva delle altre due: una presidenza con meno margini potrebbe sostenerlo, anche se molto sarebbe già nei prezzi. Sui settori, invece, la view è vicina a quella di AllianzGI, con IA e data center sotto una lente più severa e meno spinta dalla deregolamentazione per i finanziari. “Le elezioni di metà mandato potrebbero incidere poco sulle forze che stanno già plasmando i mercati”, conclude Murray.