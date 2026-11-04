Mercati dopo il Midterm, cosa succede ad azioni, Treasury e dollaro secondo gli analisti

T. ROWE PRICE, IL VOTO PESA MENO DI ENERGIA, FED E IA

Anche T. Rowe Price ritiene che il midterm avrà implicazioni più politiche che di mercato. Per Blerina Uruçi, Chief U.S. Economist, nel 2027 la crescita dipenderà soprattutto da shock energetico, Fed e investimenti nell’intelligenza artificiale, tre fattori su cui il Congresso ha poco controllo. La casa prevede un deficit intorno al 5,7% del Pil e nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed nel 2027. Sui Treasury la view è vicina a quella di Vontobel. Per Tim Murray, Capital Markets Strategist, deficit persistenti ed emissioni continue potrebbero mantenere pressioni al rialzo sui rendimenti, insieme alla domanda di capitale legata all’IA. A differenza di AllianzGI, T. Rowe Price vede anche un rischio maggiore di bracci di ferro su finanziamenti e tetto del debito. Sul dollaro la casa è più positiva delle altre due: una presidenza con meno margini potrebbe sostenerlo, anche se molto sarebbe già nei prezzi. Sui settori, invece, la view è vicina a quella di AllianzGI, con IA e data center sotto una lente più severa e meno spinta dalla deregolamentazione per i finanziari. “Le elezioni di metà mandato potrebbero incidere poco sulle forze che stanno già plasmando i mercati”, conclude Murray.