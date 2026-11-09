Jensen Huang rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sul suo rapporto con Alice Huang finita sotto osservazione delle agenzie di intelligence statunitensi. In una lettera indirizzata ai dipendenti di Nvidia, il fondatore e amministratore delegato del gruppo ha riconosciuto di aver tradito la moglie, chiedendo scusa alla propria famiglia e ai colleghi. "Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni", ha scritto, ammettendo di non essere stato all'altezza del ruolo e della fiducia riposta in lui.
La vicenda, riportata dal New York Times, intreccia questioni personali, sicurezza nazionale e interessi strategici legati al settore dell'intelligenza artificiale. Huang, 63 anni, ha espresso rammarico per quanto accaduto, riconoscendo di non aver rispettato le responsabilità legate al proprio ruolo. "Il mio dovere è servire voi e dimostrarmi degno della vostra fiducia - ha scritto - Non sono stato all'altezza di questa responsabilità".
La lettera di Jensen Huang ai dipendenti Nvidia
Nella comunicazione indirizzata al personale, l'amministratore delegato non cerca di sottrarsi alle proprie responsabilità. Al contrario, riconosce che il suo comportamento ha deluso le persone che gli hanno accordato fiducia, sia nella sfera privata sia in quella professionale. Huang ha rivolto le proprie scuse alla famiglia e ai colleghi, sottolineando quanto sia importante per lui continuare a meritare la fiducia dei dipendenti. Guidare Nvidia, ha spiegato nella lettera, rappresenta il privilegio più grande della sua vita.
Proprio per questo sente di avere il dovere di essere all'altezza delle aspettative di chi lavora nell'azienda. Un impegno che, secondo le sue stesse parole, in questa circostanza non è riuscito a rispettare. Il manager ha inoltre assicurato di sostenere pienamente gli accertamenti avviati dal consiglio di amministrazione, dichiarandosi disponibile a collaborare per chiarire ogni aspetto della vicenda. Nella lettera ai dipendenti, Huang ha ribadito il proprio attaccamento agli Stati Uniti e all'azienda, assicurando che continuerà a impegnarsi per proteggere Nvidia e contribuire alla tutela della sicurezza nazionale americana.
I sospetti di spionaggio cinese
Al centro delle indiscrezioni c'è una relazione intima che Huang avrebbe avuto con una dirigente aziendale. Secondo le ricostruzioni del New York Times, la donna sarebbe Alice Huang, cittadina cinese che, stando alle informazioni attribuite all'intelligence statunitense, avrebbe raccolto dati per conto di Pechino. Le informazioni diffuse dal quotidiano americano descrivono un percorso professionale che avrebbe portato Alice Huang dal giornalismo televisivo in Cina a un incarico dirigenziale presso Megaspeed, società con sede a Singapore attiva nella gestione di data center. L'azienda sarebbe diventata uno dei principali clienti di Nvidia nel Sud-est asiatico. Secondo quanto riportato dal giornale, negli ultimi due anni avrebbe acquistato processori del gruppo americano per un valore complessivo superiore a 4,8 miliardi di dollari.
Le autorità statunitensi avrebbero quindi acceso i riflettori sui rapporti tra la dirigente e il numero uno di Nvidia, ipotizzando che la donna potesse trasmettere informazioni direttamente alla Cina. Nella sua lettera Huang non ha fatto il nome di Alice Huang e non ha affrontato direttamente le presunte attività di intelligence. Ha però richiamato le preoccupazioni per la sicurezza nazionale emerse sulla stampa, ribadendo la propria volontà di collaborare con gli investigatori.
Huang resta amministratore delegato
Il consiglio di amministrazione del gruppo ha confermato l'esistenza di una verifica interna per esaminare le segnalazioni e ricostruire quanto accaduto. La società ha precisato che, allo stato attuale, non ci sono elementi per ritenere che informazioni riservate, segreti industriali o dati rilevanti per la sicurezza nazionale siano stati compromessi. Gli accertamenti, tuttavia, proseguiranno per valutare tutte le informazioni disponibili.
Il board ha inoltre confermato la piena collaborazione di Huang, che continuerà a ricoprire la carica di amministratore delegato anche durante l'indagine. Nessuna interruzione, dunque, alla guida del colosso tecnologico. Il portavoce di Nvidia, John Rizzo, ha assicurato che la vicenda non impedirà all'azienda di proseguire le proprie attività e che Huang è determinato a continuare a dirigere il gruppo.
Il ruolo strategico di Nvidia nella sfida tecnologica
Il caso assume un'importanza particolare per il peso che Nvidia ricopre nell'economia tecnologica internazionale. L'azienda è infatti uno dei protagonisti assoluti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale grazie ai suoi processori, utilizzati nei data center e nelle infrastrutture necessarie per addestrare e far funzionare i modelli di IA. I suoi chip più avanzati rappresentano inoltre una risorsa strategica nella competizione tra Washington e Pechino. Gli Stati Uniti hanno introdotto restrizioni sulle esportazioni di determinati semiconduttori verso la Cina, con l'obiettivo di impedire a Pechino di accedere alle tecnologie di calcolo più sofisticate.
La reazione della Cina: "Accuse prive di fondamento"
Da Pechino è arrivata una netta presa di posizione contro le indiscrezioni relative alla presunta attività di intelligence cinese. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha respinto le ricostruzioni circolate sulla stampa americana, definendo la storia della presunta spia cinese una campagna di diffamazione e calunnia senza alcun fondamento. La dichiarazione conferma la distanza tra la posizione cinese e le ipotesi riportate dai media statunitensi. Al momento, le accuse relative alla presunta raccolta di informazioni per conto di Pechino restano oggetto di ricostruzioni giornalistiche e verifiche, mentre Nvidia prosegue la propria indagine interna.