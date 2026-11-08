Caso Nvidia, aperta un'indagine sul Ceo per la sua relazione con una spia cinese

Una "trappola al miele" che rischia di risultare fatale per uno dei manager più potenti del mondo. Il consiglio di amministrazione di Nvidia, colosso Usa dei semiconduttori, ha infatti aperto un'indagine ufficiale su Jensen Huang, amministratore delegato e cofondatore dell'azienda, dopo che quest'ultimo ha riferito al cda di aver tradito la moglie e intrattenuto una relazione intima con una dirigente d'azienda successivamente identificata dall'intelligence statunitense come una spia cinese. Il legame di Huang con la donna, di nome Alice Huang, è diventato oggetto di attenzione da parte del governo statunitense e la scoperta ha sollevato preoccupazioni, dato che il manager è uno stretto alleato del presidente Donald Trump.