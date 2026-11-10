Nvidia, la relazione di Huang con la presunta spia cinese costa cara: ceo denunciato per frode | Ma Trump lo difende

Secondo quanto riferito dal New York Times, che ha anticipato nei giorni scorsi la storia della relazione extraconiugale tra "i due Huang", Trump era già stato informato della tresca e del fatto che la donna lavorasse per Pechino fornendo informazioni top secret al governo. Nonostante ciò, il presidente avrebbe deciso di non fare nulla. La Cina, dalla sua, ha negato tutto: "La cosiddetta narrativa della spia cinese è puramente un’accusa infondata, una calunnia e una diffamazione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri. È bene ricordare che lo stesso Donald Trump ha raccontato candidamente qualche settimana fa di aver venduto oltre 1 milione di azioni Nvidia durante l'estate e di averne acquistate quasi il doppio. Gli interessi della Casa Bianca sono dunque ben inseriti, e in maniera concreta, nello scossone che rischia di far crollare la vetta di una delle più grosse aziende al mondo.