Nvidia, la relazione di Huang con la presunta spia cinese costa cara: ceo denunciato per frode | Ma Trump lo difende
La causa è stata presentata cinque minuti dopo la chiusura della Borsa Usa, dove lunedì Nvidia ha mandato in fumo 190 miliardi
© X
L'imbarazzo di dover uscire allo scoperto e ammettere la relazione extraconiugale, il crollo del titolo in Borsa, l'indagine interna del Consiglio d'amministrazione e ora la citazione in giudizio con l'accusa di frode nell'ambito di un'azione collettiva. Jensen Huang, ceo di Nvidia, ha sicuramente vissuto giorni migliori. Secondo quanto riporta Reuters, nelle ultime ore gli azionisti avrebbero infatti puntato il dito contro la Big tech e il suo amministratore delegato in una causa strettamente legata allo scandalo della relazione tra Jensen Huang e la manager tech Alice Huang, presunta spia per conto del governo cinese.
La causa degli azionisti e la richiesta di risarcimento
La denuncia è stata presentata lunedì al tribunale federale di San Jose, in California, cinque minuti dopo la chiusura del mercato azionario statunitense. Secondo la causa, Nvidia e Huang sarebbero accusati di aver "tratto in inganno gli azionisti" in relazione al legame amoroso del dirigente con la ex ceo della società fantasma Megaspeed, che gli 007 Usa ipotizzano sia stata usata come schermo per muovere chip americani di ultima generazione fino in Cina.
Gli azionisti, nel testo della causa presentata, sostengono che sia l'azienda che Jensen Huang abbiano tenute nascoste le preoccupazioni per la sicurezza nazionale che quella relazione portava con sé. E abbiano taciuto anche la minaccia alla reputazione e alle prospettive commerciali di Nvidia, in particolare in un settore iper-competitivo come quello dei chip per l'intelligenza artificiale. La richiesta, come al solito in queste situazioni, è di un risarcimento danni. L'importo al momento non è stato specificato.
Anche l'Fbi inizia a scavare
Mentre il ceo di Nvidia ha scritto a tutti i dipendenti del colosso da 4.300 miliardi chiedendo scusa e assumendosi tutte le responsabilità del caso, e mentre il Nasdaq puniva l'azienda con sede a Santa Clara mandando in fumo 190 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato, anche l'Fbi avrebbe iniziato a interessarsi del caso. A rivelarlo durante il punto stampa di lunedì è stato Donald Trump, che si è detto "sbalordito" dalle accuse rivolte a Jensen Huang, dal 2024 uno dei suoi più stretti alleati e insignito dal presidente americano della più alta onorificenza per i risultati scientifici. Il tycoon ha anche sostenuto di aver parlato direttamente con il manager 63enne e che quest'ultimo gli avrebbe giurato di non sapere che Alice Huang fosse una spia cinese.
Nyt: "Trump sapeva, ma..."
Secondo quanto riferito dal New York Times, che ha anticipato nei giorni scorsi la storia della relazione extraconiugale tra "i due Huang", Trump era già stato informato della tresca e del fatto che la donna lavorasse per Pechino fornendo informazioni top secret al governo. Nonostante ciò, il presidente avrebbe deciso di non fare nulla. La Cina, dalla sua, ha negato tutto: "La cosiddetta narrativa della spia cinese è puramente un’accusa infondata, una calunnia e una diffamazione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri. È bene ricordare che lo stesso Donald Trump ha raccontato candidamente qualche settimana fa di aver venduto oltre 1 milione di azioni Nvidia durante l'estate e di averne acquistate quasi il doppio. Gli interessi della Casa Bianca sono dunque ben inseriti, e in maniera concreta, nello scossone che rischia di far crollare la vetta di una delle più grosse aziende al mondo.