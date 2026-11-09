Chi è Alice Huang: ex giornalista tv, manager e presunta spia che ha fatto cadere nella sua rete il ceo di Nvidia

Il cognome è il medesimo: Huang. Lui - Jensen - il ceo di Nvidia, colosso dei semiconduttori e una delle aziende più grosse al mondo per capitalizzazione di mercato. Lei - Alice, ammesso che questo sia il vero nome - una avvenente dirigente tech che, secondo gli 007 americani, da anni lavorerebbe come spia doppiogiochista per conto del governo di Pechino. Una trappola in cui Jensen Huang sarebbe caduto, intrecciando con la donna una relazione extraconiugale che ha mandato in subbuglio l'intera Big tech californiana. E ha costretto il ceo di Nvidia a scuse pubbliche, in attesa che il Cda si esprima ufficialmente su un caso così sensibile perché colpisce nel cuore la competizione Usa-Cina sull'Ia.