Chi è Alice Huang: ex giornalista tv, manager e presunta spia che ha fatto cadere nella sua rete il ceo di Nvidia
La doppia vita della donna al centro dello scandalo. Jensen Huang ha ammesso la relazione, non è chiaro se si sia lasciato sfuggire segreti fondamentali
Il cognome è il medesimo: Huang. Lui - Jensen - il ceo di Nvidia, colosso dei semiconduttori e una delle aziende più grosse al mondo per capitalizzazione di mercato. Lei - Alice, ammesso che questo sia il vero nome - una avvenente dirigente tech che, secondo gli 007 americani, da anni lavorerebbe come spia doppiogiochista per conto del governo di Pechino. Una trappola in cui Jensen Huang sarebbe caduto, intrecciando con la donna una relazione extraconiugale che ha mandato in subbuglio l'intera Big tech californiana. E ha costretto il ceo di Nvidia a scuse pubbliche, in attesa che il Cda si esprima ufficialmente su un caso così sensibile perché colpisce nel cuore la competizione Usa-Cina sull'Ia.
Cosa sappiamo di Alice Huang
L'età è ignota, il nome stesso è un mistero. È nota come Alice Huang, ma scavando nel suo passato c'è chi è arrivato ad altre identità: Huang Le o Huang Xiaole. Dalle tracce lasciate sul web, Alice Huang ha lavorato come giornalista televisiva per le emittenti cinesi Cctv e Hunan Tv. Poi ha fatto un salto laterale, entrando nel settore finanziario in istituti globali come Hsbc, in qualità di assistente del presidente della divisione "private banking".
Megaspeed e gli accordi dietro le quinte per i chip di Nvidia
Sotto la lente degli 007 americani ci sono però gli otto mesi, tra marzo e novembre 2023, in cui Alice Huang è diventata improvvisamente amministratrice delegata di Megaspeed, una società di data center con sede a Singapore. Proprio a partire da Megaspeed sono sorti dubbi e domande su chi fosse realmente la giovane Huang.
Secondo alcuni approfondimenti, Megaspeed è stata fondata nel 2023 a Singapore come costola di 7Road, una società di videogiochi con comprovati legami con lo Stato cinese. Megaspeed, all’inizio del 2024, ha costituito Speedmatrix, una controllata in Malesia che ha rapidamente acquistato chip di ultima generazione di Nvidia. Si parla di affari per oltre 3,2 miliardi di dollari tramite Aivres, filiale statunitense di Inspur, società a sua volta inserita nella lista nera delle aziende che non possono fare affari con Nvidia senza permessi speciali.
I chip, in modalità non ancora ben specificate dall'intelligence americana, potrebbero poi essere stati dirottati dalla Malesia e Singapore fino alla Cina. Motivo per cui, a Singapore, Megaspeed è sotto indagine da diversi mesi.E chi si è recato all'indirizzo indicato dall'azienda come registrazione commerciale si è trovato davanti un ufficio vuoto o un negozio fatiscente.
Il rapporto speciale e le cene tra i due Huang
È difficile anche tracciare dall'inizio il legame tra Jensen Huang e Alice Huang. Non è infatti noto quando si sono conosciuti, quando la conoscenza si è trasformata in qualcosa di più e se - all'interno di una dinamica romantica o presunta tale - il ceo di Nvidia abbia sottoscritto accordi particolari con l'amante e con Megaspeed.
Nel giugno 2024 Alice Huang si trovava in un locale di Taipei con diversi clienti e dirigenti tech asiatici. A un certo punto, secondo alcuni report, avrebbe detto loro: "Scommetto con voi che riesco a far venire qui Jensen Huang". Detto fatto. E durante questo incontro, in cui il ceo di Nvidia avrebbe sorseggiato whiskey e riso con gli altri imprenditori, è stata scattata la foto che ha dato un volto alla presunta spia cinese. Se, nel corso di quei mesi, Jensen Huang si sia lasciato scappare segreti fondamentali nella corsa all'Ia non c'è modo di saperlo.