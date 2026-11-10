Caso Nvidia, Alice Huang ha fatto perdere le sue tracce: per un periodo era sparita in Cina

Alice Huang, la presunta spia cinese che ha avuto una relazione con l'amministratore delegato di Nvidia, ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riportano i media, non è al momento possibile stabilire dove si trova attualmente e se ancora ricopre qualche incarico a Megaspeed, la società con base a Singapore accusata di contrabbandare chip. La stampa riporta che, quando nel 2024 le autorità americane hanno iniziato a tenerla sotto osservazione, la donna era scomparsa in Cina per un certo periodo.