Nvidia, ambasciatore Usa in Cina: "Dopo lo scandalo i rapporti sono più turbolenti"

L'ambasciatore americano in Cina, David Perdue, ha dichiarato a Bloomberg Television che dopo l'affaire che ha coinvolto il ceo di Nvidia, JensengHuang, con una presunta spia cinese "i rapporti che abbiamo con la Cina al momento sono piuttosto turbolenti". "La situazione con Nvidia - ha affermato Pedue - è un ulteriore promemoria del fatto che dobbiamo rimanere vigili. La sicurezza nazionale è parte integrante di questo dibattito economico, perché la sicurezza economica è sinonimo di sicurezza nazionale".