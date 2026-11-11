Scandalo Nvidia, Jensen Huang e il possibile divorzio da 80 miliardi e le incognite sul futuro dell'azienda
Su Polymarket, piattaforma che permette di scommettere sugli sviluppi di eventi futuri, sono comparsi contratti legati alla possibilità che Huang lasci la guida dell'azienda
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Quando Jensen Huang e Lori Mills si sposarono, nel 1985, il futuro fondatore di Nvidia aveva soltanto 22 anni, mentre lei ne aveva 24. La loro relazione era iniziata qualche anno prima, tra i banchi dell'Oregon State University, dove entrambi studiavano ingegneria. All'epoca nessuno dei due avrebbe potuto prevedere che, decenni più tardi, il loro matrimonio - nella fattispecie il loro divorzio - sarebbe potuto finire al centro di una vicenda economica del valore di oltre 80 miliardi di dollari. Il motivo? Lo scandalo legato a una presunta relazione tra il ceo e una presunta spia cinese. Parallelamente, cresce l'attenzione anche sul futuro professionale del numero uno di Nvidia. Su Polymarket, piattaforma che permette di scommettere sugli sviluppi di eventi futuri, sono già comparsi contratti legati alla possibilità che Huang lasci la guida dell'azienda.
L'inizio della storia d'amore tra Lori e Jensen
Prima di diventare uno degli uomini più ricchi e influenti del settore tecnologico, Jensen Huang era uno studente universitario che cercava di conquistare Lori, una ragazza conosciuta durante un corso di ingegneria elettrica. I due si incontrarono all'Oregon State University, in una classe frequentata da circa 250 studenti, nella quale le ragazze erano appena tre. Huang ha raccontato nel 2025 di aver trovato un modo piuttosto particolare per avvicinarsi alla futura moglie: le propose di svolgere insieme i compiti ogni fine settimana. Un invito che, come ha spiegato successivamente, rappresentava il suo modo di chiederle un appuntamento. Dopo gli studi, entrambi intrapresero una carriera nella Silicon Valley come progettisti di chip. Nel corso degli anni la famiglia è cresciuta e oggi anche i due figli lavorano all'interno di Nvidia. Lori ha inoltre assunto un ruolo importante nel mondo della filantropia, diventando presidente della Jen-Hsun and Lori Huang Foundation. Secondo la dichiarazione fiscale relativa al 2024, la fondazione disponeva di un patrimonio netto di circa 9,1 miliardi di dollari. Tra le iniziative sostenute figura anche una donazione da 50 milioni di dollari destinata proprio all'Oregon State University, l'ateneo dove tutto ebbe inizio.
Le voci su un possibile divorzio
A distanza di oltre quarant'anni dall'inizio della relazione tra Jensen Huang e Lori Mills l'ipotesi di un'ipotetica separazione dei due si fa sempre più insistente dopo le indiscrezioni riguardanti la presunta relazione extraconiugale del ceo di Nvidia con una donna sospettata di avere legami con l'intelligence cinese. Una situazione che, oltre alle conseguenze personali, potrebbe avere ripercussioni economiche straordinarie. Le stime circolate parlano infatti di un'eventuale divisione patrimoniale superiore agli 80 miliardi di dollari. È bene precisare, però, che allo stato attuale si tratta di meri rumors e che nessuno tra Huang e Mills ha confermato o smentito le voci.
In caso di divorzio Lori Huang potrebbe ottenere fino a 80 miliardi di dollari
Le possibili conseguenze economiche di una separazione tra Jensen Huang e Lori Mills sono state analizzate dal New York Post. Secondo il quotidiano statunitense la donna potrebbe avanzare pretese su una quota delle partecipazioni Nvidia riconducibili al marito, per un valore stimato intorno ai 60 miliardi di dollari. Altre valutazioni diffuse dai media asiatici arrivano persino a ipotizzare una cifra di 81,1 miliardi. Il calcolo prende come riferimento il patrimonio complessivo di Huang, stimato da Forbes in 162,2 miliardi di dollari prima delle recenti oscillazioni negative del titolo Nvidia. Si tratta, tuttavia, di simulazioni basate su possibili scenari legali e patrimoniali. Non esiste al momento alcuna cifra ufficiale relativa a un'eventuale liquidazione.
La legge californiana e la questione delle azioni Nvidia
Uno degli aspetti più importanti riguarda il regime patrimoniale previsto dalla legislazione della California, Stato nel quale vive la coppia. Qui vige il principio della community property, secondo cui, generalmente, i beni acquisiti durante il matrimonio vengono considerati patrimonio comune e possono essere divisi equamente in caso di divorzio. Un elemento particolarmente rilevante è che Nvidia è stata fondata nel 1993, otto anni dopo le nozze tra Jensen e Lori. Di conseguenza, una parte consistente della ricchezza costruita dal manager potrebbe rientrare nella categoria dei beni maturati durante il matrimonio. Secondo la documentazione societaria citata dal New York Post, circa 670 milioni di azioni Nvidia sarebbero direttamente controllate da Huang oppure collegate a un trust familiare e a sei società a responsabilità limitata. Qualora queste partecipazioni venissero considerate beni coniugali, Lori potrebbe teoricamente rivendicarne la metà, pari a circa 335 milioni di azioni. Ai valori di mercato presi in considerazione dalle ricostruzioni, il loro controvalore si aggirerebbe intorno ai 60 miliardi di dollari.
Accordi prematrimoniali e patrimoni protetti: cosa potrebbe cambiare
Il quadro, però, è tutt'altro che definito. Non è infatti noto se Jensen e Lori abbiano sottoscritto un accordo prematrimoniale. Un eventuale documento di questo tipo potrebbe cambiare sensibilmente le modalità di distribuzione dei beni. Bisogna inoltre considerare che non tutte le partecipazioni finanziarie sono necessariamente soggette alle stesse regole. Circa 140 milioni di azioni risulterebbero custodite all'interno di trust irrevocabili, strumenti che prevedono specifici vincoli giuridici e patrimoniali. Un altro aspetto riguarda l'eventuale infedeltà coniugale. In California il divorzio segue il principio del cosiddetto no-fault divorce: ciò significa che il tradimento non determina automaticamente una penalizzazione economica per il coniuge responsabile. La distribuzione della ricchezza dipenderebbe quindi soprattutto dalla natura dei beni, dalle modalità con cui sono stati acquisiti, dagli eventuali accordi tra i coniugi e dalle disposizioni legali applicabili.
I precedenti divorzi da record: Bezos e Gates
Se le valutazioni più elevate dovessero trovare riscontro, un eventuale divorzio tra Jensen e Lori Huang potrebbe entrare nella storia come una delle separazioni economicamente più importanti di sempre. Il confronto più immediato è quello con Jeff Bezos e MacKenzie Scott. Nel 2019, dopo la fine del loro matrimonio, Scott ricevette circa il 4% delle azioni Amazon, una partecipazione che all'epoca valeva oltre 35 miliardi di dollari. Un'altra vicenda significativa è quella di Bill Gates separatosi da Melinda French nel 2021. Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno attribuito alla divisione del loro patrimonio un valore vicino ai 76 miliardi di dollari, anche se i dettagli completi dell'accordo non sono mai stati resi pubblici. Le cifre ipotizzate per Lori Huang potrebbero dunque superare entrambi questi precedenti, almeno secondo le stime attualmente circolate.
Il precedente sudcoreano nel mondo dei semiconduttori
Un caso che presenta alcune analogie arriva dalla Corea del Sud e riguarda Chey Tae-won, presidente del gruppo SK, conglomerato industriale che controlla anche SK Hynix, importante produttore di memorie e fornitore di Nvidia. Nel luglio precedente, un tribunale sudcoreano aveva disposto che Chey versasse alla sua ex moglie, Roh Soh-Yeong, circa 640 milioni di dollari nell'ambito della controversia sulla divisione del patrimonio. La separazione era stata accompagnata dall'ammissione di una relazione extraconiugale e aveva portato a una complessa battaglia giudiziaria sulle partecipazioni societarie. Nel mese di settembre Chey aveva accettato una ripartizione patrimoniale fino a 700 miliardi di won, equivalenti a circa 524 milioni di dollari. Aveva però contestato davanti alla Corte Suprema un'ulteriore somma di 244 miliardi di won, pari a circa 183 milioni di dollari. La vicenda, definita in Corea del Sud il "divorzio del secolo", ha evidenziato quanto le questioni familiari possano intrecciarsi con il controllo e la proprietà di grandi gruppi industriali.
Il rischio per gli equilibri azionari di Nvidia
Nel caso di Jensen Huang, le possibili conseguenze potrebbero essere ancora più complesse. Una parte considerevole del suo patrimonio personale è infatti legata alle azioni della società che dirige da oltre trent'anni. Un'eventuale divisione delle partecipazioni potrebbe quindi avere effetti che vanno ben oltre la sfera privata. Entrerebbero in gioco anche i diritti di voto, la distribuzione delle quote azionarie e i possibili cambiamenti negli equilibri interni dell'azienda. Non si tratterebbe soltanto di stabilire quanto spetta a ciascun coniuge, ma anche di capire come un'operazione di questa portata potrebbe influenzare la governance di uno dei principali protagonisti mondiali dell'industria tecnologica.
Polymarket scommette sull'uscita di Huang da Nvidia
A rendere ancora più evidente l'incertezza intorno al futuro del manager è arrivata anche Polymarket, dove gli utenti hanno iniziato a puntare sulla possibilità che Huang abbandoni la guida di Nvidia. Secondo i dati riportati il 10 novembre, la probabilità attribuita a un annuncio ufficiale della sua uscita entro il 31 dicembre 2026 si attestava intorno al 14%. Estendendo l'orizzonte temporale fino al 31 marzo 2027, la percentuale saliva invece al 23%. Il funzionamento della scommessa presenta una particolarità: non è necessario che Huang lasci materialmente l'incarico entro le date indicate. È sufficiente che venga comunicata ufficialmente una decisione definitiva che preveda la sua uscita entro i successivi 18 mesi. Naturalmente, queste percentuali non rappresentano previsioni certe, ma riflettono esclusivamente le valutazioni e le puntate degli utenti della piattaforma. Le quote possono quindi variare rapidamente in base all'evoluzione degli avvenimenti.
Il vero problema per gli investitori: Nvidia può fare a meno del suo fondatore?
Al di là delle possibili conseguenze giudiziarie, familiari e finanziarie, la preoccupazione principale degli investitori riguarda il ruolo centrale ricoperto da Jensen Huang all'interno di Nvidia. In oltre trent'anni, il manager ha trasformato un'azienda specializzata nella produzione di processori grafici in uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. La sua leadership è considerata uno degli elementi fondamentali del successo raggiunto dal gruppo. Dan Ives, analista di Yorkville Ives & Co., ha sottolineato all'Associated Press quanto Huang rappresenti una figura determinante per la società, definendolo una risorsa di enorme valore e una componente essenziale della sua crescita. Il timore del mercato è proprio questo: immaginare Nvidia senza il suo fondatore appare estremamente complicato. Un eventuale allontanamento potrebbe quindi modificare profondamente le prospettive del gruppo, soprattutto in una fase in cui la competizione globale nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale è sempre più intensa.