Nvidia a Financialounge.com: ''Non facciamo solo chip, ma anche software''

IL SUCCESSO DI NVIDIA

Il successo globale dell'IA ha trasformato anche la stessa Nvidia che ha dovuto adeguare la sua offerta a una domanda che cresce a ritmo accelerato. Come sottolinea Ruiz, per comprende a fondo il successo di Nvidia non bisogna più pensare alla società di Santa Clara come un’azienda di microchip. Quella era la startup delle origini. “Non progettiamo solo chip – dice il Vice President Enterprise Solutions & Operations di Nvidia – ma l’intera architettura del sistema. Ci occupiamo del software, delle librerie e di tutti i kit di sviluppo software per consentire queste innovazioni in una varietà di settori. Progettiamo e costruiamo di tutto, dai server IA ai supercomputer, fino alle macchine autonome, come le auto a guida autonoma”. “Quindi non operiamo solo nel settore dei semiconduttori, perché non spiegherebbe la capitalizzazione di oggi, ma come detto abbiamo un approccio davvero full stack”, aggiunge.