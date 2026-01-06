Nvidia al CES 2026: Vera Rubin e non solo

L'ANDROID DELLA ROBOTICA

Il parallelo con Android viene allora spontaneo. Nvidia sta rafforzando la partnership con Hugging Face (la principale piattaforma di condivisione di modelli di intelligenza artificiale) per integrare le tecnologie Isaac e GR00T negli strumenti della piattaforma, connettendo milioni di sviluppatori. L'umanoide open source Reachy 2 ora funziona direttamente con il chip Jetson Thor, permettendo agli sviluppatori di testare diversi modelli di IA senza legarsi a sistemi proprietari. Eppure, proprio come Android, l'ecosistema "aperto" nasconde una dipendenza fondamentale: l'hardware è Nvidia, le simulazioni sono Nvidia, i modelli di riferimento sono Nvidia.Ciò che unisce Rubin, Alpamayo e l'ecosistema robotico è un'idea precisa di dove sta andando l'intelligenza artificiale. Non più sistemi che reagiscono a schemi riconosciuti ma architetture capaci di ragionare sul contesto, valutare alternative, pianificare azioni. L'IA agentica smette così di essere solo un termine di moda e diventa il paradigma che Nvidia sta costruendo a ogni livello.La strategia è chiara: Nvidia vuole essere il fornitore dell'infrastruttura di base per l'IA fisica, proprio come è diventata indispensabile per l'IA nei datacenter. E i segnali che stia funzionando ci sono già: la robotica è la categoria con la crescita più rapida su Hugging Face, con i modelli di Nvidia in testa ai download. Aziende come Boston Dynamics, Caterpillar e Franka Robots stanno già utilizzando le tecnologie annunciate al CES.