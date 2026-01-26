Nvidia investe nelle start-up tech europee: ecco quali sono
Oltre a dominare il settore hardware per il mondo dell’intelligenza artificiale, Nvidia vuole entrare nelle più promettenti aziende tecnologiche, incluse quelle dell’Europa
Non è solo l’azienda con la capitalizzazione più grande al mondo e la leader indiscussa nel settore dell’intelligenza artificiale. Nvidia è anche una società che investe nelle start-up più promettenti, incluse quelle europee. Il numero di aziende finanziate da Nvidia nel Vecchio Continente è cresciuto nel corso degli anni, fino al record di 14 nel 2025.
200 MILIONI GIÀ INVESTITI NEL 2026
A dirlo sono i dati raccolti da Dealroom. Nel 2025, in totale, Nvidia ha partecipato a 86 round di investimenti e 14 hanno riguardato aziende europee. Un trend che, come riporta CNBC, sta proseguendo anche in questo scorcio di 2026, con l’investimento da 200 milioni di dollari nella start-up britannica dell’intelligenza artificiale Synthesia. Ecco quali sono le 14 aziende europee che, nel 2025, hanno convinto Nvidia (o NVentures, il veicolo di investimento usato da Nvidia).
MISTRAL E NSCALE IN PRIMA LINEA
La prima azienda citata è la francese Mistral, che lo scorso settembre ha incassato un finanziamento da 1,7 miliardi di euro, e punta a fare concorrenza a colossi come OpenAI e Google nel settore dell’intelligenza artificiale. Tra settembre e ottobre Nscale, che costruisce data center e fornisce servizi cloud, ha ricevuto 1,5 miliardi di euro da Nvidia. Quantinuum, che opera nel settore dei computer quantistici, ha invece incassato 600 milioni di dollari in un round di finanziamento per la produzione del supercomputer Helios.
LE ALTRE AZIENDE SCELTE DA NVIDIA
A dicembre Nvidia ha partecipato a diversi round di finanziamento, tra cui quello di Lovable, investendo 330 milioni di dollari, e di Black Forest Labs, con una “puntata” da 300 milioni di dollari. Le altre aziende tech europee che hanno convinto Nvidia a investire sono state: N8n (180 milioni di dollari), CuspAI (100 milioni), PolyAI (86 milioni), Charm Therapeutics (80 milioni), Scintil Photonics (50 milioni), PhysicsX (20 milioni), Cassava Technologies e Revolut. In questi ultimi due casi le cifre investite non sono state rese note.