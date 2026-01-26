Nvidia investe nelle start-up tech europee: ecco quali sono

MISTRAL E NSCALE IN PRIMA LINEA

La prima azienda citata è la francese Mistral, che lo scorso settembre ha incassato un finanziamento da 1,7 miliardi di euro, e punta a fare concorrenza a colossi come OpenAI e Google nel settore dell’intelligenza artificiale. Tra settembre e ottobre Nscale, che costruisce data center e fornisce servizi cloud, ha ricevuto 1,5 miliardi di euro da Nvidia. Quantinuum, che opera nel settore dei computer quantistici, ha invece incassato 600 milioni di dollari in un round di finanziamento per la produzione del supercomputer Helios.