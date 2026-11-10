Ia, una svista di Claude Code fa finire sul web migliaia di password private | Anthropic: "Ci stiamo lavorando"
Scoperto dalla società Apiiro un bug legato alla memorizzazione automatica delle preferenze. Oltre 100mila documenti finiti senza protezione su Internet
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Uno strumento per velocizzare l'accesso a siti e pagine web, collegato a Claude, ha reso pubbliche in rete oltre mille password e credenziali aziendali private. Un nuovo, l'ennesimo, errore di un sistema di intelligenza artificiale ha portato alla pubblicazione sulla piattaforma per sviluppatori GitHub di centinaia di dati sensibili senza protezione. Gli sviluppatori del programma connesso all'Ia di Anthropic hanno fatto sapere di essere al lavoro su una soluzione per prevenire il problema.
Il programma automatico di Claude
A individuare l'enorme falla è stata la società di sicurezza informatica Apiiro. Stando a una prima ricostruzione, all'origine della voragine nella sicurezza e nella privacy ci sarebbe Claude Code, l'assistente per programmatori che può essere installato sui pc ed è progettato per operare in autonomia seguendo un ciclo continuo: legge, pianifica, agisce e verifica. Senza bisogno della continua supervisione umana.
Il "malfunzionamento" del programma e i dati online
Il problema sarebbe nato da una scorciatoia che ormai quasi tutti i siti web forniscono all'utente, vale a dire la possibilità di autorizzare un'operazione "scegliendo di non ricevere ulteriori richieste di conferma". Il programma, per obbedire alla decisione dell'utente, memorizza questa decisione in un file sul computer. E ovviamente questo procedimento accade anche quando l'elemento da tenere in memoria è una password o un codice di servizio.
Secondo gli esperti, quando questo file viene copiato su un altro dispositivo o configurato in un secondo momento, le impostazioni che ne impediscono la condivisione online hanno spesso una sorta di malfunzionamento. E ciò provoca, appunto, il caricamento automatico dei dati riservati sul web. L'indagine di Apiiro ha rilevato addirittura oltre 100mila casi di documenti pubblicati da Claude Code sul web, in oltre mille dei quali erano disponibili agli occhi di tutti password o codici assolutamente privati. Una problematica resa ancora più grave dal fatto che, una volta online, i dati rimangono visibili anche se il file originale viene rimosso.