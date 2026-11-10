Ia, una svista di Claude Code fa finire sul web migliaia di password private | Anthropic: "Ci stiamo lavorando"

A individuare l'enorme falla è stata la società di sicurezza informatica Apiiro. Stando a una prima ricostruzione, all'origine della voragine nella sicurezza e nella privacy ci sarebbe Claude Code, l'assistente per programmatori che può essere installato sui pc ed è progettato per operare in autonomia seguendo un ciclo continuo: legge, pianifica, agisce e verifica. Senza bisogno della continua supervisione umana.