Da Anthropic filtra una salda fiducia: "Credo che, se agiremo nel modo giusto, potremo dare vita a un'era di miracoli, in cui l'umanità sarà in grado di risolvere problemi che ci hanno sfidato per millenni", ha dichiarato Dario Amodei, ceo della società. "Dobbiamo assicurarci di affrontare con estrema attenzione tutti i rischi, ogni possibile risvolto negativo legato a questa tecnologia, mentre ne sfruttiamo i benefici e costruiamo un modello di business sostenibile". L'azienda di San Francisco è forte anche del sostegno (economico, s'intende) di diversi colossi della Silicon Valley: Amazon e Google detengono quote della società valutate oltre 100 miliardi di dollari e un gruppo di Big tech (tra cui Microsoft, Nvidia, Google e Amd) ha già concordato quel collocamento privato da 26 miliardi di dollari da versare in parallelo all'Ipo.