Dentro il “cervellone” che governa il gas d’Italia

Un centro che raccoglie dati da tutta Italia serve anche a ridurre inefficienze e dispersioni. La quota principale delle emissioni di CO2 ascrivibili a Snam viene proprio dalle centrali di compressione, che abilitano il viaggio del gas lungo la rete. Per questo motivo sono in corso adeguamenti e ammodernamenti tesi a incrementare le efficienze e ridurre gli impatti delle centrali, stabilendo – ogni volta – con precisione a quale intensità debbano lavorare i compressori: in questo modo il TSO ottimizza il loro funzionamento e ne contiene il peso emissivo.