Dentro il “cervellone” che governa il gas d’Italia

A San Donato Milanese, alle porte di Milano, c’è la sala da cui si governa il gas d’Italia. È il centro di Dispacciamento di Snam: da qui si gestisce in tempo reale l’intera rete nazionale di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, perché il metano arrivi dove serve e quando serve.
È un sito strategico, pensato per non fermarsi mai: grazie a procedure dedicate, ha continuato a lavorare anche durante l’emergenza Covid-19.
Cosa controlla il Dispacciamento Snam
Si fa prima a dire cosa non controlla. Sotto la lente del Dispacciamento passano oltre 33mila chilometri di gasdotti, 13 centrali di compressione, 12 siti di stoccaggio, i 10 punti di ingresso del gas in Italia e una serie di impianti minori. Tra trasporto e stoccaggio, si muovono oltre 60 miliardi di metri cubi di gas l’anno.
Per gestirli, il sistema segue in tempo reale le variazioni di oltre 130mila parametri, che riguardano circa 6.900 impianti telecontrollati e monitorati a distanza.
Da 80 a quasi 400 milioni di metri cubi al giorno
La difficoltà è una domanda che cambia di anno in anno, da un giorno all’altro e anche nell’arco della stessa giornata. D’estate i consumi possono scendere fino a 80 milioni di metri cubi al giorno. D’inverno, in un giorno feriale, alla domanda delle imprese si sommano il riscaldamento di case, scuole e ospedali e la produzione di energia elettrica: il prelievo può arrivare a quasi 400 milioni.
L’obiettivo è che l’energia non manchi mai. In casa un’interruzione si risolve riattivando il contatore. In un ospedale o in un ciclo industriale complesso, invece, non deve succedere.
Uno schermo da 60 metri quadrati
Entrando in sala, la prima cosa che si nota è il ledwall: circa 60 metri quadrati su cui gli operatori vedono l’intera rete nazionale, con i principali punti di interesse e i dati di funzionamento. Segnali, icone e indicatori restituiscono la complessità di un sistema che lavora soprattutto sulla pressione, regolandola in funzione delle richieste da raggiungere e soddisfare.
Meno sprechi, meno emissioni
Un centro che raccoglie dati da tutta Italia serve anche a ridurre inefficienze e dispersioni. La quota principale delle emissioni di CO2 ascrivibili a Snam viene proprio dalle centrali di compressione, che abilitano il viaggio del gas lungo la rete. Per questo motivo sono in corso adeguamenti e ammodernamenti tesi a incrementare le efficienze e ridurre gli impatti delle centrali, stabilendo – ogni volta – con precisione a quale intensità debbano lavorare i compressori: in questo modo il TSO ottimizza il loro funzionamento e ne contiene il peso emissivo.