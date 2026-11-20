È una visita a sorpresa quella di Dario Amodei, Ceo e cofondatore di Anthropic, atterrato venerdì mattina all'aeroporto di Brindisi. Arrivato con il suo jet privato, per il miliardario italo-americano è stato predisposto un imponetene servizio di sicurezza.
Le ragioni del suo arrivo
Attorno al motivo del suo arrivo nel Bel Paese c'è il massimo riserbo. Forse per ragioni di lavoro, ma non è da escludere nemmeno anche l'ipotesi di una breve vacanza all'interno di un resort nel Brindisino.
L'arrivo in Puglia segue di poche ore il debutto della società a Wall Street, dove giovedì è stata quotata con il simbolo Ant con una raccolta record, superiore a quella di SpaceX. Anthropic è stata fondata solo cinque anni fa.