© Afp | Il ceo Dario Amodei
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Esordio col botto per Anthropic a Wall Street. La società guidata da Dario Amodei apre a 111,50 dollari per azione, il 34% in più rispetto agli 83 dollari fissati nell'Ipo (Initial Public Offering), per una valutazione superiore ai 2mila miliardi di dollari.
In vista della quotazione di Anthropic, diversi manifestanti si erano radunati davanti alla sede del Nasdaq. Come spiegato dal gruppo "Democratic Socialists of America", organizzatore della protesta, "sta alimentando la bolla dell'IA per arricchirsi rapidamente prima che la bolla scoppi".
"Unitevi alla nostra manifestazione per lanciare un messaggio a tutti gli oligarchi delle Big Tech e chiedere il blocco dello sviluppo sconsiderato dell'Intelligenza artificiale e della distruzione", aveva dichiarato il gruppo prima della manifestazione. A sostenere le proteste anche altre organizzazioni, tra cui Climate Defiance, Act Up e New York Communities for Change.
Anthropic, fondata cinque anni fa, ha conquistato il mondo con i suoi modelli e prodotti di intelligenza artificiale Claude, che hanno alimentato la sua ascesa fulminea. Nel proprio prospetto informativo ha dichiarato di aver generato 33,24 miliardi di dollari di ricavi nei nove mesi conclusisi il 30 settembre, con un aumento del 1200% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.