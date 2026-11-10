Maxi blackout, guerre e attacchi cyber: ora Europa e Usa corrono ai ripari | Dalla Francia a Gb e Olanda: ecco le guide d'emergenza
Cresce la linea della prevenzione totale: scorte d'acqua e cibo, contanti e regole ferree contro la disinformazione
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Blackout, attacchi hacker, fenomeni estremi. Ma anche incidenti nucleari, crisi sanitarie e guerre che potrebbero estendersi all'intero globo. Di fronte a un contesto internazionale sempre più instabile e a infrastrutture sempre più vulnerabili, diversi Paesi hanno iniziato a chiedere il contributo attivo dei cittadini. Saranno loro in primis a dover garantire la propria sicurezza e quella degli altri - nei limiti del possibile - seguendo una serie di linee guida stilate in appositi opuscoli. A partire dall'immancabile kit di sopravvivenza: acqua, cibo a lunga conservazione, medicinali, radio a batterie e tanto altro. Con l'obiettivo di garantire il sostentamento per qualche giorno e fino a una settimana, anche in caso di eventi apocalittici.
Gran Bretagna, il piano "Be ready"
Di potenziali "Armageddon" si parla da settimane in Gran Bretagna, basti pensare al maxi piano emergenziale "Black sky" (Cielo nero) che la Bbc ha stilato per continuare a funzionare se Internet smette di funzionare. Da ottobre il governo ha lanciato la campagna "Be ready", siate pronti. In vista di un ipotetico scenario di tre giorni senza acqua, elettricità e collegamenti telefonici, la popolazione dovrebbe aver pronte scorte sufficienti. In particolare:
- Acqua: consigliati 9 litri a persona
- Cibo non deperibile: conserve, frutta secca e alimenti da consumare senza cottura
- Coperte e vestiti pesanti
- Radio
- Torcia a batterie
- Power bank
- Medicinali e prodotti essenziali per il bagno
- Denaro contante in caso di eventuali interruzioni dei pagamenti elettronici
Per gli anziani e le persone più vulnerabili esiste il Priority Services Register, che permette alle società di energia e acqua di identificare chi necessita di maggiore assistenza. È consigliato inoltre preparare un piano specifico all'interno di ogni famiglia (punti di incontro e compiti specifici delle persone). E imparare le nozioni di primo soccorso in modo da poter portare aiuto agli altri senza essere costretti ad attendere l'arrivo del 118, che in situazioni di emergenze così diffuse non riuscirebbe a rispondere alle chiamate di tutti.
In Francia sono "tutti responsabili"
Pure per la Francia il primo elemento fondamentale per rispondere a situazioni di crisi nazionale è che tutti siano pronti. O, come dice il titolo dell'opuscolo diffuso già nel novembre 2025, "tutti responsabili". I cittadini francesi devono tenere pronti:
- Acqua: consigliati 6 litri a persona per 72 ore
- Cibo non deperibile
- Radio a pile
- Torcia a batterie, candele e accendini
- Batterie esterne
- Medicinali e copie delle prescrizioni
- Denaro contante e doppioni delle chiavi di casa
Consigli generali che, nel documento, sono seguiti da indicazioni specifiche a seconda dell'emergenza: dall'alluvione agli incidenti industriali fino alle epidemie e i cyberattacchi. In generale, i cittadini vengono poi invitati a non usare il telefono inutilmente per evitare di sovraccaricare le linee, non andare a prendere i figli a scuola (dove esistono già piani di evacuazione rodati) e a seguire solo le istruzioni ufficiali dei prefetti che coordinano i soccorsi e l'assistenza civile.
Svezia e Olanda, il focus sul denaro e sulla guerra psicologica
Anche Svezia e Olanda hanno diramato negli scorsi mesi dei documenti specifici per istruire la popolazione, rispettivamente "In caso di crisi o di guerra" e "Pensa al futuro". Le indicazioni base sono più o meno le medesime di Gran Bretagna e Francia: acqua, conservanti, vestiti pesanti, batterie esterne e tanto altro. In questo caso, però, la richiesta è che la popolazione sia pronta a cavarsela per una settimana, con una particolare attenzione ai sistemi di pagamento. Stoccolma consiglia di tenersi 100 corone contanti per adulto (circa 90 euro) e di individuare in anticipo i rifugi più vicini alla propria abitazione. Amsterdam consiglia invece 70 euro a persona adulta e 30 a bambino.
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L'immagine sulla copertina dell'opuscolo diffuso da Stoccolma
Particolarmente interessante il fatto che entrambi i Paesi mettano esplicitamente sul chi vive la popolazione in merito a "attacchi psicologici e disinformazione". Il consiglio è quello di fidarsi solo di interlocutori ufficiali, verificare ogni notizia da più fonti e non diffondere mai contenuti dubbi, "diffidando di ciò che viene condiviso sui social". La Svezia dedica un passaggio alla sicurezza informatica, chiedendo di utilizzare password robuste ed effettuare backup regolari di tutti i dati importanti. Il Paese nordico ricorda poi: "Tra i 16 e i 70 anni tutti possono essere chiamati a contribuire alla difesa nazionale". Non solo gli svedesi, ma chiunque sia residente sul territorio.
Il piano Usa per tenere attive le basi in caso di blackout totale
Al di fuori dell'Europa, diversi piani emergenziali sono anche stati stilati negli Stati Uniti. Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, ha in particolare lavorato al programma "Fortress America", che ha l'obiettivo di permettere alle basi operative di rimanere attive anche se un cyberattacco o un sabotaggio mettessero fuori uso la rete elettrica. Per poterlo fare, c'è bisogno di:
- Indipendenza energetica
- Sicurezza delle filiere industriali e degli approvvigionamenti
- Riserve strategiche di carburante, munizioni e medicinali
- Protezione fisica e informatica delle installazioni
- Sicurezza delle comunicazioni satellitari (e non solo)