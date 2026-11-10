Maxi blackout, guerre e attacchi cyber: ora Europa e Usa corrono ai ripari | Dalla Francia a Gb e Olanda: ecco le guide d'emergenza

Anche Svezia e Olanda hanno diramato negli scorsi mesi dei documenti specifici per istruire la popolazione, rispettivamente "In caso di crisi o di guerra" e "Pensa al futuro". Le indicazioni base sono più o meno le medesime di Gran Bretagna e Francia: acqua, conservanti, vestiti pesanti, batterie esterne e tanto altro. In questo caso, però, la richiesta è che la popolazione sia pronta a cavarsela per una settimana, con una particolare attenzione ai sistemi di pagamento. Stoccolma consiglia di tenersi 100 corone contanti per adulto (circa 90 euro) e di individuare in anticipo i rifugi più vicini alla propria abitazione. Amsterdam consiglia invece 70 euro a persona adulta e 30 a bambino.