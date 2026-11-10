Guerra Russia-Ucraina, al via il trilaterale ad Abu Dhabi per porre fine al conflitto

Dopo otto mesi di interruzione riprendono oggi i negoziati tra Russia e Ucraina per trovare una soluzione diplomatica alla fine della guerra. La mediazione sarà guidata dagli Stati Uniti, con la presenza di alcuni diplomatici europei, e i colloqui si baseranno sul piano presentato lo scorso anno da Donald Trump. Nonostante ciò, il conflitto va avanti.
Colpite infrastrutture energetiche nella regione di Kiev
Le Forze militari russe hanno attaccato durante la notte le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo. Tra gli obiettivi colpiti figurano le sottostazioni elettriche di Volnogorsk, Kremenchuk, Pereyaslav e Yagotin, ha precisato il ministero, aggiungendo che le forze russe hanno anche colpito due navi cargo che trasportavano armi e una petroliera che trasportava carburante e lubrificanti per i militanti ucraini vicino a Odessa. Nella notte sono intercettati 155 droni ucraini diretti verso il territorio russo. In risposta questi attacchi, l'esercito russo, utilizzando droni d'attacco e armi di precisione a lungo raggio, sta colpendo centri decisionali, fabbriche e magazzini che le Forze armate di Kiev condividono con la Nato.