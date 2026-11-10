Guerra Russia-Ucraina, al via il trilaterale ad Abu Dhabi per porre fine al conflitto

Le Forze militari russe hanno attaccato durante la notte le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo. Tra gli obiettivi colpiti figurano le sottostazioni elettriche di Volnogorsk, Kremenchuk, Pereyaslav e Yagotin, ha precisato il ministero, aggiungendo che le forze russe hanno anche colpito due navi cargo che trasportavano armi e una petroliera che trasportava carburante e lubrificanti per i militanti ucraini vicino a Odessa. Nella notte sono intercettati 155 droni ucraini diretti verso il territorio russo. In risposta questi attacchi, l'esercito russo, utilizzando droni d'attacco e armi di precisione a lungo raggio, sta colpendo centri decisionali, fabbriche e magazzini che le Forze armate di Kiev condividono con la Nato.