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Guerra in Ucraina, Trump alla vigilia del trilaterale: "Accordo vicino per merito mio" | Nella notte nuovi attacchi su Kiev
I negoziati di pace tra Stati Uniti, Ucraina e Russia sono previsti ad Abu Dhabi tra il 10 e l'11 novembre
zelensky trump putin © Afp
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato nell'odio personale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin uno dei principali ostacoli alla fine della guerra in Ucraina. Ma, allo stesso tempo, ha ribadito di ritenere che un accordo sia ormai vicino "per merito mio". In un'intervista concessa all'emittente televisiva Cbs News, Trump è tornato a sostenere che il conflitto non sarebbe mai iniziato se fosse stato presidente e che si concluderà presto grazie al suo intervento. Interrogato su quale dei due leader ritenga più affidabile, il tycoon ha preferito non rispondere, affermando di avere buoni rapporti con entrambi. Il presidente ha inoltre riconosciuto che le ragioni dell'ostilità di Zelensky sono comprensibili, "dato che è stata la Russia a invadere l'Ucraina", ma ha anche sostenuto che durante il primo incontro tra i due leader, Putin avrebbe subito una mancanza di rispetto.
"Accordo vicino"
"Credo che riusciremo a concludere, credo che accadrà, ma l'Ucraina finirà per avere una configurazione un po' diversa", sono state le parole di Trump nell'esprimere le sue aspettative riguardo ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina ormai prossimi. Trump ha inoltre ha discusso dei rallentamenti del sistema Starlink e ha difeso le proprie posizioni in merito al conflitto. Riferendosi ai imminenti negoziati di pace trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, previsti ad Abu Dhabi per il 10 e l'11 novembre, Trump ha affermato di ritenere che "siamo molto vicini a raggiungere un accordo". "Credo che questa guerra finirà, e finirà presto. E l'unico motivo per cui finirà è merito mio", ha concluso il presidente.
Critiche bipartisan
Le dichiarazioni arrivano dopo le recenti iniziative di Trump per favorire una tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata il mese scorso, ma seguita da nuovi attacchi russi contro infrastrutture energetiche ucraine. Il presidente ha inoltre suscitato critiche bipartisan per un accordo sulla fornitura di gasolio con la Russia, volto ad alleviare le tensioni sui mercati energetici internazionali aggravate dalla guerra in Iran. Il senatore repubblicano Thom Tillis ha definito l'intesa "irresponsabile oltre ogni limite", mentre Zelensky ha avvertito che un eventuale sostegno statunitense a Putin sarebbe un "errore storico".
Nuovi attacchi su Kiev
Intanto le ostilità non si fermano. Sale a sette feriti il bilancio dell'attacco russo a Kremenchuk, nella regione di Poltava in Ucraina. Il raid è stato effettuato con dei droni. Lo rende noto Vitaliy Dyakivnych, responsabile dell'Ova di Poltava, scrive l'Ukransika Pravda, precisando che tra i feriti c'è anche un ragazzo di 16 anni. L'attacco ha danneggiato un condominio, che ha preso fuoco. Un drone russo ha anche colpito un hotel, che ha a sua volta preso fuoco. Le unità del Servizio di emergenza statale hanno tratto in salvo 15 persone.