Guerra in Ucraina, Trump alla vigilia del trilaterale: "Accordo vicino per merito mio" | Nella notte nuovi attacchi su Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato nell'odio personale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin uno dei principali ostacoli alla fine della guerra in Ucraina. Ma, allo stesso tempo, ha ribadito di ritenere che un accordo sia ormai vicino "per merito mio". In un'intervista concessa all'emittente televisiva Cbs News, Trump è tornato a sostenere che il conflitto non sarebbe mai iniziato se fosse stato presidente e che si concluderà presto grazie al suo intervento. Interrogato su quale dei due leader ritenga più affidabile, il tycoon ha preferito non rispondere, affermando di avere buoni rapporti con entrambi. Il presidente ha inoltre riconosciuto che le ragioni dell'ostilità di Zelensky sono comprensibili, "dato che è stata la Russia a invadere l'Ucraina", ma ha anche sostenuto che durante il primo incontro tra i due leader, Putin avrebbe subito una mancanza di rispetto.