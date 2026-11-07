guerra russia-ucraina
Trump: "Russia e Ucraina vogliono un accordo, sarà grande e coinvolgerà l'Europa" | Zelensky: "Pronti ad incontrare Putin ma non a Mosca"
Intanto, nella notte la Russia ha sferrato un nuovo attacco su Kiev colpendo le infrastrutture della capitale Ucraina e ferendo un paio di persone
zelensky trump putin © Afp
Sempre più vicino il trilaterale tra Trump, Zelensky e Putin per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Proprio il presidente degli Stati Uniti ha affermato che si stanno facendo molti progressi, sottolineando di aver avuto delle telefonate e di avere degli incontri in programma lunedì e martedì al riguardo. Poi ha aggiunto: "Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto grande, coinvolgerà l'Europa".
Zelensky: "Pronti ad incontrare Putin ovunque ma non a Mosca"
"Abbiamo bisogno di difese aeree e missili perché vogliamo sopravvivere. Vogliamo vivere fino a che Trump non spingerà Putin a negoziare. Può farlo. Noi siamo pronti per incontrarlo in ogni paese, ma non Mosca". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn. Poi si è soffermato sull'accordo di sicurezza che sta per proporre l'amministrazione Trump: "Siamo tutti in Europa. Non vogliamo Yalta 2. Non vogliamo essere divisi dalla Russia. L'accordo di sicurezza ventilato dall'amministrazione Trump è potenzialmente pericoloso".
Attacco russo su Kiev nella notte
La Russia ha sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev, colpendo le infrastrutture della capitale. Si sono udite esplosioni nella periferia della città. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando le Forze Aeree delle Forze Armate dell'Ucraina, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko e il Comando militare della Capitale. Più tardi è arrivato un secondo attacco che ha causato il ferimento di un paio di persone
Prese di mira le raffinerie russe
L'Ucraina ha colpito nella notte diversi siti nelle regioni russe di Oryol, Saratov e Rostov, tra cui una raffineria di petrolio. Lo riferisce The Kyiv Independent. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, nella raffineria di petrolio di Saratov è scoppiato un incendio dopo un attacco ucraino con droni. Secondo il governatore Roman Busargin, sono diverse le persone ferite. Un vasto incendio è scoppiato anche nei pressi della fabbrica militare Almaz nella città di Rostov, nel sud della Russia. Le fiamme sono state domate. Segnalate esplosioni anche nella città di Belgorod, dove, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, almeno una persona è rimasta ferita.