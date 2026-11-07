Trump: "Russia e Ucraina vogliono un accordo, sarà grande e coinvolgerà l'Europa" | Zelensky: "Pronti ad incontrare Putin ma non a Mosca"

Sempre più vicino il trilaterale tra Trump, Zelensky e Putin per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Proprio il presidente degli Stati Uniti ha affermato che si stanno facendo molti progressi, sottolineando di aver avuto delle telefonate e di avere degli incontri in programma lunedì e martedì al riguardo. Poi ha aggiunto: "Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto grande, coinvolgerà l'Europa".