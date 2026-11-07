Ucraina, Kiev: intercettati 149 droni e 4 missili russi su 172 lanciati | Zelesnky: "Mosca si prepara ai colloqui lanciandoci missili balistici"

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Le difese aeree dell'Ucraina hanno intercettato 149 droni e quattro missili lanciati dalla Russia nel corso di diversi attacchi avvenuti durante la notte. Lo riferisce su Telegram il comando centrale dell'Aviazione militare di Kiev, precisando che Mosca ha impiegato complessivamente 172 droni, di cui 137 Shahed a propulsione a reazione.
Zelesnky: "Mosca si prepara ai colloqui lanciandoci missili"
"La Russia si prepara ai colloqui trilaterali lanciando missili balistici contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina. Le operazioni di riparazione e soccorso sono attive nelle regioni colpite, ovunque la situazione della sicurezza lo consenta. In totale, i russi hanno utilizzato 172 droni e 36 missili balistici, tutti diretti contro Kiev e la regione circostante": lo ha affermato su X il leader ucraino Volodymyr Zelensky. "Le infrastrutture energetiche sono state ancora una volta il principale obiettivo - ha proseguito il presidente ucraino - La capitale sta affrontando gravi difficoltà nell'approvvigionamento di elettricità, acqua e riscaldamento. Sono stati danneggiati edifici residenziali e il Ponte Nord. Un asilo è stato parzialmente distrutto". Zelensky ha aggiunto che, oltre a quella di Kiev, sono state colpite negli ultimi attacchi altre 12 regioni, e in tutto sono rimaste ferite nove persone, tra cui un bambino. "Mentre la Russia cerca di gettare nell'oscurità Kiev, una città di milioni di abitanti, e l'intero Paese, l'Ucraina non deve essere lasciata sola. Contiamo su un maggiore sostegno bilaterale da parte degli Stati Uniti", è il suo appello.