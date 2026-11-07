Ucraina, Kiev: intercettati 149 droni e 4 missili russi su 172 lanciati | Zelesnky: "Mosca si prepara ai colloqui lanciandoci missili balistici"

"La Russia si prepara ai colloqui trilaterali lanciando missili balistici contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina. Le operazioni di riparazione e soccorso sono attive nelle regioni colpite, ovunque la situazione della sicurezza lo consenta. In totale, i russi hanno utilizzato 172 droni e 36 missili balistici, tutti diretti contro Kiev e la regione circostante": lo ha affermato su X il leader ucraino Volodymyr Zelensky. "Le infrastrutture energetiche sono state ancora una volta il principale obiettivo - ha proseguito il presidente ucraino - La capitale sta affrontando gravi difficoltà nell'approvvigionamento di elettricità, acqua e riscaldamento. Sono stati danneggiati edifici residenziali e il Ponte Nord. Un asilo è stato parzialmente distrutto". Zelensky ha aggiunto che, oltre a quella di Kiev, sono state colpite negli ultimi attacchi altre 12 regioni, e in tutto sono rimaste ferite nove persone, tra cui un bambino. "Mentre la Russia cerca di gettare nell'oscurità Kiev, una città di milioni di abitanti, e l'intero Paese, l'Ucraina non deve essere lasciata sola. Contiamo su un maggiore sostegno bilaterale da parte degli Stati Uniti", è il suo appello.