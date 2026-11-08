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a nord di kiev

Ucraina, Mosca rivendica un attacco a una sottostazione elettrica nella regione di Zhitomir

Il raid sarebbe stato condotto con droni durante la notte

08 Nov 2026 - 07:51
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La Russia ha rivendicato un nuovo attacco contro le infrastrutture energetiche ucraine. Nella notte tra sabato 7 novembre e domenica 8, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca, droni hanno colpito una sottostazione elettrica da 330 kV nei pressi di Beloshitsy, nella regione di Zhitomir, nell'Ucraina nord-occidentale. La struttura, garantirebbe l'alimentazione elettrica a impianti del complesso militare-industriale di Kiev. La località di Beloshitsy si trova a circa 170 chilometri a nord-ovest della capitale ucraina.

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