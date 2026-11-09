Attesa per "black sky"

Gb, la Bbc si prepara al blackout totale: ecco le linee guida

In caso di emergenza, un centinaio di dipendenti lavorerebbe in uno studio radio riservato, con linee indipendenti da internet

di Federico Gatti
09 Nov 2026 - 19:22
01:31 
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