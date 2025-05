Campi Flegrei, evacuazione in 72 ore: cosa prevede il piano della Protezione Civile

I Campi Flegrei sono sotto osservazione speciale. Questo vasto complesso vulcanico, che si estende tra Napoli e Pozzuoli, ha mostrato segni di attività crescenti, con scosse sismiche e innalzamento del suolo che preoccupano la comunità scientifica e i cittadini. Per questo motivo, la Protezione Civile ha aggiornato il piano nazionale di emergenza, stabilendo procedure precise in caso di eruzione. Il cuore della strategia è l'evacuazione della popolazione in un tempo massimo di 72 ore. Una panoramica dettagliata è disponibile in un articolo dedicato.