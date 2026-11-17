Più che un semplice strumento per fare acquisti, l'intelligenza artificiale sta diventando un nuovo intermediario nelle decisioni di consumo. La scelta del regalo non passa più soltanto attraverso la vetrina di un negozio, il suggerimento di amici e parenti o la pubblicità tradizionale, ma viene sempre più influenzata da sistemi capaci di selezionare prodotti, confrontare alternative e personalizzare le proposte. Un cambiamento che riflette l'evoluzione delle abitudini d'acquisto degli italiani e che potrebbe continuare a trasformare il rapporto tra consumatori, marchi e commercio anche oltre il periodo natalizio.