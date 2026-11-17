Natale 2026, budget in calo e IA protagonista: come cambiano i consumi degli italiani
Per questo Natale gli italiani prevedono una spesa media di 351 euro, secondo l'Holiday Shopping Survey di Accenture. I Millennials spenderanno 388 euro, contro i 308 della Gen Z
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Per questo Natale 2026 gli italiani mettono mano al portafoglio con maggiore prudenza, ma non rinunciano alla tradizione dei regali. Secondo la ventesima edizione dell'Holiday Shopping Survey di Accenture, il budget medio previsto per gli acquisti natalizi scende a 351 euro a persona, il 19% in meno rispetto allo scorso anno. A influenzare le scelte dei consumatori è soprattutto il costo della vita, che continua a pesare sulla capacità di spesa delle famiglie. La novità, però, non riguarda soltanto quanto si spenderà, ma anche come verranno scelti i regali. Sempre più italiani, infatti, si affidano all'intelligenza artificiale per individuare offerte, confrontare prezzi e orientarsi tra le proposte disponibili. Secondo l'indagine, l'83% degli intervistati utilizzerà strumenti basati sull'IA durante il percorso d'acquisto.
Generazioni a confronto e nuove priorità di spesa
Dietro la media nazionale emergono differenze significative tra le fasce d'età. I Millennials si confermano i più propensi a spendere, con un budget medio stimato di 388 euro, mentre la Generazione Z si ferma a 308 euro. Cambiano anche le preferenze: l'elettronica perde terreno rispetto a categorie considerate più utili o immediate. In cima alle intenzioni d'acquisto figurano abbigliamento e accessori (53%), seguiti da cibi e bevande (48%) e prodotti per la cura della persona (42%). Un orientamento che sembra riflettere una maggiore attenzione al valore pratico dei regali in una fase economica ancora caratterizzata dall'incertezza.
La caccia agli sconti passa dagli algoritmi
La ricerca del prezzo migliore è diventata una priorità per molti consumatori. Non sorprende quindi che tre italiani su quattro abbiano intenzione di anticipare gli acquisti sfruttando le promozioni del Black Friday e delle settimane precedenti al Natale. In questo contesto l'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più centrale: il 45% dei consumatori dichiara di voler utilizzare agenti IA per individuare offerte convenienti, il 37% per confrontare i prezzi e il 31% per scoprire nuovi prodotti. Non si tratta più soltanto di un supporto tecnologico, ma di uno strumento che influenza direttamente le decisioni di acquisto.
Dal negozio alle piattaforme intelligenti
Più che un semplice strumento per fare acquisti, l'intelligenza artificiale sta diventando un nuovo intermediario nelle decisioni di consumo. La scelta del regalo non passa più soltanto attraverso la vetrina di un negozio, il suggerimento di amici e parenti o la pubblicità tradizionale, ma viene sempre più influenzata da sistemi capaci di selezionare prodotti, confrontare alternative e personalizzare le proposte. Un cambiamento che riflette l'evoluzione delle abitudini d'acquisto degli italiani e che potrebbe continuare a trasformare il rapporto tra consumatori, marchi e commercio anche oltre il periodo natalizio.