Calendario 2027, le festività mese per mese e la novità della festa di San Francesco: ecco tutte le date che ci riservano ponti interessanti
Dai ponti di dicembre 2026 alle grandi occasioni del 2027, passando per la nuova festività nazionale del 4 ottobre: la guida completa alle date da cerchiare in rosso per trasformare pochi giorni di ferie in lunghe vacanze
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Bastano pochi giorni di ferie ben piazzati per trasformare un semplice fine settimana in una piccola vacanza. Tra l'ormai imminente mese di dicembre e tutto l'arco del 2027, il calendario offre diverse occasioni d'oro per staccare la spina senza intaccare troppo il monte ore annuale. Vediamo insieme, mese per mese, quali sono le date da cerchiare subito in rosso per chi lavora dal lunedì al venerdì.
Festività di dicembre 2026
A dicembre il primo possibile ponte che incontriamo è quello dell'Immacolata: con un solo giorno di ferie - lunedì 7 dicembre - si possono ottenere quattro giorni liberi consecutivi, dal 5 all'8 dicembre. Anche il Natale, cadendo quest'anno di venerdì, permetterà un fine settimana lungo senza la necessità di chiedere giorni aggiuntivi. Verso fine mese, chiedendo solo quattro giorni di ferie (dal 28 al 31 dicembre), si arriva ad averne liberi ben 10: un ponte decisamente interessante per chi ha in programma una vacanza.
Gennaio 2027: i ponti di capodanno e dell'Epifania
Dicembre insomma promette bene, ma anche il 2027 riserva ponti interessanti. Il nuovo anno inizia già con una buona notizia: il 1° gennaio infatti cadrà di venerdì, regalando così un nuovo fine settimana lungo, mentre l'Epifania cadrà di mercoledì. In questo caso sarà sufficiente prendere due giorni di ferie (4 e 5 gennaio) per ottenerne sei consecutivi.
Febbraio senza feste ma a marzo arriva la Pasqua
Febbraio non prevede festività nazionali, mentre marzo ci riserva un bel ponte pasquale di tre giorni: la Pasqua è fissata per domenica 28, mentre Pasquetta sarà lunedì 29, una tre giorni perfetta per la classica gita fuori porta.
Aprile e maggio 2027: due festività in programma
Ad aprile incontriamo la Festa della Liberazione: nessun ponte all'orizzonte però, dato che la festività cadrà di domenica. Poche chance anche per il 1° maggio che nel 2027 cadrà di sabato, normale giorno di riposo per chi lavora da lunedì al venerdì.
A giugno la Festa della Repubblica
Qualche finestra in più si aprirà invece per il 2 giugno, Festa della Repubblica, che cadrà di mercoledì: prendendo due giorni di ferie (giovedì 3 e venerdì 4) sarà possibile averne cinque di vacanza consecutivi, da mercoledì 2 a domenica 6.
Luglio e agosto 2027: tempo di vacanze estive
Con luglio si apre ufficialmente il calendario delle vacanze estive: il settimo mese dell'anno è infatti tra i più gettonati per le ferie, così come agosto, dove incontriamo anche il Ferragosto che però cadrà di domenica, senza possibilità dunque di ponti particolari.
Settembre 2027: nessuna festività
Nessuna festività in calendario nemmeno per settembre, che però resta tra i mesi privilegiati per chi ama le vacanze fuori stagione e soprattutto più convenienti dal punto di vista economico.
A ottobre San Francesco
Ottobre 2027 presenta una delle novità più interessanti: quest'anno non ce ne siamo resi conto visto che è caduta di domenica, ma il prossimo anno la nuova festività entrata a regime, la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, cadrà di lunedì permettendo a moltissimi italiani di godere di un altro weekend lungo (dal 2 al 4 ottobre).
A novembre c'è Ognissanti
Arriviamo così a novembre, dove incontriamo la festa di Ognissanti, il primo del mese, che cadendo di lunedì permetterà di organizzare un altro fine settimana di tre giorni.
Natale 2027
Il calendario si chiude con dicembre che, insieme al periodo estivo, resta il mese più interessante dal punto di vista delle festività. Nel 2027, l'8 dicembre cadrà di mercoledì: dunque, prendendo solo due giorni di ferie dal lavoro, sarà possibile averne cinque consecutivi. Meno fortunati Natale e Santo Stefano che cadranno rispettivamente di sabato e di domenica, senza offrire particolari possibilità di ponti automatici.