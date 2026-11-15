Calendario 2027, le festività mese per mese e la novità della festa di San Francesco: ecco tutte le date che ci riservano ponti interessanti

Dicembre insomma promette bene, ma anche il 2027 riserva ponti interessanti. Il nuovo anno inizia già con una buona notizia: il 1° gennaio infatti cadrà di venerdì, regalando così un nuovo fine settimana lungo, mentre l'Epifania cadrà di mercoledì. In questo caso sarà sufficiente prendere due giorni di ferie (4 e 5 gennaio) per ottenerne sei consecutivi.