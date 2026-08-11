Chi dice che il panettone si mangia solo a Natale? Ora va di moda tutto l'anno e si pensa anche a una festa nazionale

Il tradizionale lievitato milanese, sta vivendo una rivoluzione: da sempre considerato - nell'immaginario dei più - il dolce "di fine anno", ora si appresta a diventare protagonista tutto l'anno. Come riportato da Soldionline.it, il simbolo natalizio è sempre più consumato al di fuori del periodo delle festività. A proporre l'idea di mangiarlo non solo a Natale sono stati in primis New York e Tokyo che lo hanno "rivisitato" in più salse, come per esempio abbinando frutta fresca e gelato. In questo modo non risulta così "stonata" l'idea di consumarlo anche in costume e sotto l'ombrellone, magari tra una parola crociata e l'altra.



Qual è il paese più "ingordo"? Il successo del panettone è globale: a guidare la classifica dei Paesi con il più alto tasso di consumo è il Perù. Mentre il Brasile figura tra i maggiori produttori a livello internazionale. E l’Italia? Pur essendo la patria del panettone, oggi "si distingue come modello per le produzioni artigianali di alta qualità".

