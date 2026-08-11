tempo di rivoluzione

Chi dice che il panettone si mangia solo a Natale? Ora va di moda tutto l'anno e si pensa anche a una festa nazionale

Buone notizie per gli amanti del celebre lievitato milanese. Alla Camera anche una proposta di legge per dedicargli una giornata di festeggiamenti

11 Ago 2026 - 09:42
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© Ufficio stampa

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Se finora siamo stati abituati all'idea di mangiare il "panettone di Natale" in felpa e pantofole, con accanto una tazza di latte, tra sfondi di lucine colorate e intermittenti, ora è tempo di rivoluzione. Il celebre dolce natalizio non si mangia più solo a dicembre, bensì tutto l'anno. Ebbene, il panettone sfida le alte temperature e conquista l'estate (Ferragosto compreso). E, a sorpresa, avanza anche l'idea di omaggiarlo con una vera e propria Giornata Nazionale: ecco quando e perché.

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Panettone sotto l'ombrellone?

 Il tradizionale lievitato milanese, sta vivendo una rivoluzione: da sempre considerato - nell'immaginario dei più - il dolce "di fine anno", ora si appresta a diventare protagonista tutto l'anno. Come riportato da Soldionline.it, il simbolo natalizio è sempre più consumato al di fuori del periodo delle festività. A proporre l'idea di mangiarlo non solo a Natale sono stati in primis New York e Tokyo che lo hanno "rivisitato" in più salse, come per esempio abbinando frutta fresca e gelato. In questo modo non risulta così "stonata" l'idea di consumarlo anche in costume e sotto l'ombrellone, magari tra una parola crociata e l'altra.

Qual è il paese più "ingordo"? Il successo del panettone è globale: a guidare la classifica dei Paesi con il più alto tasso di consumo è il Perù. Mentre il Brasile figura tra i maggiori produttori a livello internazionale. E l’Italia? Pur essendo la patria del panettone, oggi "si distingue come modello per le produzioni artigianali di alta qualità".

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Una festa nazionale per omaggiarlo

 E dopo aver conqusitato veramente tutti, avanza l'iniziativa normativa specifica, ossia una vera e propria proposta di legge, attualmente all’esame della Camera, che individua per il 24 luglio la data per istituire una Giornata Nazionale del Panettone.

Il panettone è adatto al consumo estivo?  Sì. Specialmente nel periodo di Ferragosto, tradizionalmente associato a momenti di allegria e condivisione, le alte temperature andrebbero a "sostituire" il calore che durante l’inverno è emanato dai termosifoni, che ne esalta profumi e morbidezza. Il caldo, dunque, favorirebbe la "scioglievolezza" del burro dell'impasto e consentirebbe agli aromi complessi di diffondersi senza sbalzi termici. Questo renderebbe il panettone particolarmente adatto ad abbinamenti freschi e tipici dell'estate, come con gelato o frutta.

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