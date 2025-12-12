Panettone: storia e curiosità sul dolce simbolo del Natale

LA STORIA UFFICIALE – Oggi sembrano esserci pochi dubbi: il panettone è davvero nato a Milano nel 1495, in occasione di un grande banchetto presso la corte del duca Ludovico il Moro. Protagonista della storia è il cuoco al servizio del duca, incaricato di preparare un sontuoso banchetto di Natale al Castello Sforzesco, al quale era invitato il fior fiore delle personalità del tempo. Come purtroppo accade a volte nelle occasioni di particolare tensione, nelle cucine si verificò l’impensabile: il dolce fu dimenticato in forno e si bruciò miseramente; impossibile servirlo in quelle condizioni. A salvare la situazione intervenne un inserviente, di nome Toni, il quale propose al cuoco di portare in tavola un “pane” che aveva preparato egli stesso con ciò che aveva trovato nella dispensa, tra farina, uova, scorza di cedro e uvetta passita. Gli ospiti furono entusiasti di quel dolce così originale, tanto che il duca volle conoscere il nome di quel capolavoro culinario: il cuoco, preso alla sprovvista, dichiarò: “L’è ’l pan de Toni”. E da allora il “pan di Toni” divenne il panettone, protagonista per eccellenza della tavola natalizia.