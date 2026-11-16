A Disneyland Paris arriva la magia dell’inverno

© Ufficio stampa
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Quest’anno fino al 6 gennaio 2027 Il Magico Natale Disney si arricchisce di una grande novità: per la prima volta arriva anche nel cuore di World of Frozen a Disney Adventure World. La nuova celebrazione si affianca alle tradizioni natalizie che ogni anno animano il Parco Disneyland. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il secondo Parco di Disneyland Paris, “Disney Adventure World”, si veste a festa e porta la magia del Natale nel Regno di Arendelle. Tra decorazioni ispirate alle tradizioni scandinave e nuove celebrazioni musicali, World of Frozen accoglie gli ospiti di tutte le età in un’atmosfera suggestiva. Anna, Elsa, Olaf e Kristoff saranno pronti a festeggiare insieme a loro un Natale davvero speciale.
Nel Parco Disneyland tornano le atmosfere più amate del Natale Disney. Main Street, U.S.A. si illumina con le sue decorazioni festive e il maestoso Albero di Natale alto 24 metri, mentre la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino porta nel Parco tutta l’allegria delle feste. I Personaggi Disney sfilano con i loro abiti natalizi a bordo di carri decorati con migliaia di luci scintillanti accompagnati da musiche festose che celebrano la magia del Natale. Non mancano naturalmente gli incontri con Babbo Natale.
Il 31 dicembre entrambi i Parchi Disney celebreranno l’arrivo del nuovo anno con una speciale Serata di Capodanno, tra feste con i Personaggi Disney e magnifici spettacoli serali.
A Disney Adventure World, i festeggiamenti coinvolgeranno tutti i mondi del Parco e culmineranno in uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio sopra World of Frozen, ispirato al film Frozen dei Walt Disney Animation Studios e agli altri mondi del Parco. Al Parco Disneyland invece i Personaggi Disney accompagneranno gli ospiti durante le feste con i DJ in attesa dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte che illuminerà il cielo sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Agli ospiti non resta che scegliere dove festeggiare grazie a queste due esperienze per salutare il 2026 e dare il benvenuto al 2027 all’insegna della magia Disney.
IL PRIMO NATALE NEL WORLD OF FROZEN - Per il suo primo Natale, il Regno di Arendelle si veste a festa. Anna ed Elsa insieme a Olaf accolgono gli ospiti in un’atmosfera invernale resa ancora più suggestiva da decorazioni ispirate all’artigianato e alle tradizioni nordiche. Dalle facciate colorate del villaggio ai paesaggi circostanti, ogni angolo di World of Frozen è arricchito da addobbi natalizi. Ai piedi della Montagna del Nord, il Natale si anima durante la giornata con appuntamenti musicali dedicati a grandi e piccini; più volte al giorno, Olaf guida i Cantori di Arendelle per un momento musicale di circa 15 minuti accompagnato da un coro di canti natalizi. Per rendere l’esperienza ancora più speciale arrivano anche Anna ed Elsa, mentre durante lo spettacolo risuonano alcune delle Con il Natale si rivela a World of Frozen tra decorazioni ispirate alla tradizione scandinava e incontri con Anna, Elsa, Olaf e Kristoff. dei Walt Disney Animation Studios Frozen – Le avventure di Olaf tra cui “Ring in the Season” e “When We’re Together”, mentre una suggestiva nevicata avvolge il villaggio di Arendelle. Gli ospiti possono inoltre raggiungere la Baia di Arendelle, dove le Regine Anna ed Elsa con i loro inediti abiti invernali li inviteranno a partecipare a “Ring in the Season with Anna and Elsa”. Questa allegra celebrazione della durata di circa sette minuti, si svolge più volte al giorno anche nel tardo pomeriggio. L’esperienza prosegue tra le strade animate del villaggio dove gli abitanti di Arendelle, Oaken, Mossie e, per la prima volta, Kristoff incontreranno gli ospiti in un’atmosfera accogliente e festosa. Non mancheranno le proposte gastronomiche pensate per l’occasione: piatti caldi e ristoratori ispirati ai sapori del Nord. Per concludere la visita, Arendelle Boutique offrirà una collezione esclusiva di souvenir dedicati a World of Frozen e una selezione di creazioni ispirate alla tradizione artigianale scandinava.
QUATTRO BUONI MOTIVI PER VISITARE DISNEYLAND PARIS DURANTE IL MAGICO NATALE DISNEY
1. VIVERE IL PRIMISSIMO NATALE A WORLD OF FROZEN - Gli ospiti che visitano la Destinazione durante la stagione natalizia hanno l’occasione di scoprire il villaggio di Arendelle addobbato in occasione del suo primo Natale.
2. INCONTRARE I PERSONAGGI DISNEY PREFERITI E BABBO NATALE - In tutto il Parco Disneyland gli ospiti possono incontrare tanti Personaggi e le Principesse Disney a Central Plaza. Anche Topolino e i suoi Amici con i loro più eleganti abiti natalizi sono protagonisti di diversi momenti di festa come la Parata di Natale. Non mancano le occasioni per incontrare i propri Personaggi preferiti, scattare foto e creare ricordi speciali oltre a condividere i desideri di Natale con Babbo Natale che aspetta tutti nella sua nuova casa all’interno del Disney Clothiers su Main Street U.S.A.
3. SPETTACOLI INCANTEVOLI PER TUTTA LA FAMIGLIA - Per tutta la stagione, gli ospiti possono vivere il Natale attraverso due diverse proposte di intrattenimento. Al Parco Disneyland La Sfavillante Parata Natalizia di Topolino porta in scena Topolino e i suoi Amici, le Principesse Disney e Babbo Natale animando Main Street, U.S.A. con musica e luci scintillanti. A Castle Stage invece Minnie e la Signora Claus sono protagoniste di un nuovo spettacolo musicale accompagnato da canzoni natalizie originali.
Lo spirito delle feste continua al Videopolis Theatre con “Sing a Let’s Sing Christmas!”, uno spettacolo musicale con Topolino, Minnie e i loro Amici che invita gli ospiti a cantare insieme alcuni dei più amati classici natalizi tra cui “Little Santa Claus” e “Jingle Bells”. Anche World of Frozen propone le sue celebrazioni invernali con gli appuntamenti musicali “I Cantori di Arendelle” e “Ring in the Season with Anna and Elsa”.
4. LA MAGIA DEL NATALE SUPERA I CONFINI DEI PARCHI - Che si tratti di una cena in uno dei ristoranti della Destinazione o di uno spuntino negli Chalets Gourmands, gli ospiti possono scoprire proposte gastronomiche esclusive nei Parchi Disney e negli Hotel Disney. Tra questi il Disneyland Hotel offre l’occasione di vivere un soggiorno da favola in un’elegante atmosfera regale. A completare l’esperienza, una visita ai numerosi negozi dove è possibile trovare un’ampia selezione di idee regalo per rendere ancora più speciale il Natale e trovare il dono perfetto da mettere sotto l’albero.
DOMANDE E RISPOSTE (Q&A)
Quanti giorni dedicare ad una visita a Disneyland Paris durante il periodo natalizio?
La durata ideale del soggiorno dipende dall’esperienza che si desidera vivere. Per una prima visita, almeno due giorni rappresentano la soluzione più indicata per godersi appieno Disneyland Paris soprattutto durante la stagione natalizia: con due Parchi, numerose attrazioni, spettacoli, aree immersive, incontri con i Personaggi Disney e ristoranti a tema, le occasioni per vivere la magia non mancano. Per una visita più rilassata e flessibile, tre giorni sono una permanenza più rilassata e flessibile particolarmente adatto alle famiglie per alternare attrazioni, spettacoli e momenti di pausa senza fretta.
Disneyland Paris è facilmente raggiungibile da Parigi? - Sì, Disneyland Paris è facilmente raggiungibile dal centro di Parigi grazie a diverse soluzioni di trasporto. In treno, i Parchi Disney distano circa 40 minuti dalla stazione di Châtelet nel cuore della capitale grazie alla linea RER A. La fermata di Marne-la-Vallée/Chessy si trova a soli due minuti a piedi dall’ingresso dei Parchi Disney. In alternativa, il servizio navetta a pagamento Disneyland Paris Express offre collegamenti di andata e ritorno in giornata da cinque comode località del centro di Parigi. Anche chi sceglie di raggiungere Disneyland Paris in auto può usufruire di un parcheggio dedicato che ospita inoltre il più grande impianto di pensiline fotovoltaiche d’Europa.
La stagione di Natale è inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso a Disneyland Paris? - Sì, tutto l’intrattenimento de Il Magico Natale Disney al Parco Disneyland e a World of Frozen, a Disney Adventure World, compreso il programma speciale della serata del 31 dicembre sono inclusi nel prezzo del biglietto d’ingresso senza costi aggiuntivi. Lo stesso vale per la maggior parte degli spettacoli, delle parate e degli show serali proposti nei due Parchi Disney. Disneyland Paris offre inoltre diverse tipologie di biglietti acquistabili su Disneylandparis.it pensate per rispondere alle esigenze dei visitatori e consentire a ciascuno di scegliere la soluzione più adatta alla propria esperienza.
La stagione de Il Magico Natale Disney a Disneyland Paris è adatta ai bambini piccoli? - Sì, Il Magico Natale Disney al Parco Disneyland e a World of Frozen, a Disney Adventure World, propone un’atmosfera calda e festosa con esperienze pensate per coinvolgere tutta la famiglia compresi i piccoli visitatori. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono La Sfavillante Parata Natalizia di Topolino, con Topolino e i suoi Amici, le Principesse Disney e Babbo Natale, Let’s Sing Christmas al Parco Disneyland e I Cantori di Arendelle a Disney Adventure World. Il 31 dicembre, entrambi i Parchi Disney celebrano l’arrivo del nuovo anno con una speciale Serata di Capodanno tra feste in compagnia dei Personaggi Disney e spettacolari show serali. A Disney Adventure World i festeggiamenti coinvolgono tutti i mondi del Parco e culminano in uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio sopra World of Frozen per salutare il 2026 in un’atmosfera di festa.