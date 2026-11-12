Un viaggio per Natale: Louis Vuitton racconta la magia della partenza

Louis Vuitton 2026 Holiday Campaign Portrait ©Louis Vuitton Malletier - Oliver Hadlee Pearch © Ufficio stampa
Il Natale nell'aria, l'emozione di un viaggio, tutta la magia della partenza. Louis Vuitton ha scelto di ambientare la sua campagna Holiday 2026 sulla banchina di un'immaginaria stazione ferroviaria, reinterpretata attraverso i suoi codici distintivi. Firmata dal fotografo Oliver Hadlee Pearch, celebra la gioia del ritrovarsi e cattura quello che accade sui binari poco prima di salire su un treno. >> Guarda il video
Il Natale di Louis Vuitton: un racconto corale all'insegna della magia e del viaggio
Un tabellone meccanico scandisce i secondi, mentre un pianista accompagna con una melodia la partenza di ogni treno. Nel mentre, si intrecciano diverse storie: gli amici si ritrovano, i bambini giocano con trenini in miniatura, un viaggiatore scrive una dedica su una cartolina, una coppia attraversa la folla ridendo a bordo di un carrello portabagagli. Tra decorazioni festive e un velo di neve, questo momento sospeso diventa l’incarnazione stessa dell’arte del viaggio, cifra stilistica di Louis Vuitton. In linea con questo spirito, la campagna Holiday 2026 riunisce una selezione delle creazioni più iconiche della maison, incluse le proposte della collezione beauty.
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Louis Vuitton 2026 Holiday Campaign Portrait ©Louis Vuitton Malletier - Oliver Hadlee Pearch