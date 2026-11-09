Rihanna e Robert Pattinson tra le star di un cartoon di Natale

Il film trae spunto dall'universo creato per Dior Cruise 2027. In particolare, sviluppa una delle prime fonti di ispirazione del direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson per la collezione: il passaggio del cinema dal bianco e nero al Technicolor. La trama prende ispirazione da un aneddoto realmente accaduto durante le trattative tra Marlene Dietrich e Alfred Hitchcock per il film del 1950 "Stage Fright - Paura in Palcoscenico". L'attrice avrebbe infatti posto una condizione alla produzione: "No Dior, no Dietrich". In questo cortometraggio animato il grande couturier viene così chiamato all'ultimo minuto per creare un abito per l'attrice dopo che il regista, "maestro del brivido", decide di girare il film a colori, anziché in bianco e nero. Dagli interni riccamente decorati dell'appartamento di Monsieur Dior al vivace disordine degli atelier di alta moda, fino al glamour disinvolto del camerino mobile di Marlene Dietrich: ogni scena è resa con umorismo, tenerezza e una spiccata precisione nell'osservazione. Il mondo creato nel film si estenderà a una collezione prêt-à-porter, accessori e oggetti per la casa. Scene e personaggi compariranno nelle vetrine delle boutique della maison in tutto il mondo.