Rihanna e Robert Pattinson tra le star di un cartoon di Natale
Un corto d'animazione realizzato per la maison Dior dal pluripremiato regista Sylvain Chomet per celebrare il Natale 2026. Doppiatori, le stelle del cinema
Anche Robert Pattinson e Rihanna tra le voci del corto d'animazione "Christian Dior's Night in Color" © IPA/IPA/Ufficio stampa
Che ci fanno Rihanna e Robert Pattinson in un cartoon? Ci sono anche Louis Garrel e Camille Cottin, volto particolarmente noto agli amanti del cinema francese. Sono tutti le voci narranti di un corto d'animazione realizzato da un regista pluripremiato per raccontare la storia di una delle maison più amate nel mondo e dare inizio alla magia del periodo delle Feste.
Da Rihanna a Robert Pattinson: tutti i protagonisti di un cartoon "cult" per Natale
Un'ode all'immaginazione, alla creatività, alla maestria artigianale. Il pluripremiato regista francese Sylvain Chomet - più volte candidato all'Oscar - è l'autore del corto d'animazione "Christian Dior's Night in Color", un racconto fantasioso ispirato a momenti chiave della storia della maison: dall'amicizia tra Monsieur Christian e Marlene Dietrich, al legame con Hollywood, alla creazione dell'iconico abito Junon, nel 1949, uno dei più celebri. Voce narrante è quella di Robert Pattinson. D'eccezione anche il cast di doppiatori: tra loro Louis Garrel nel ruolo di Christian Dior, Camille Cottin in quello di Marlene Dietrich, Rihanna in quello della Stella Fortunata, Josh O'Connor in quello de La Sedia. >> Guarda il mini film
Il legame tra cinema e moda: un aneddoto su Alfred Hitchcock
Il film trae spunto dall'universo creato per Dior Cruise 2027. In particolare, sviluppa una delle prime fonti di ispirazione del direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson per la collezione: il passaggio del cinema dal bianco e nero al Technicolor. La trama prende ispirazione da un aneddoto realmente accaduto durante le trattative tra Marlene Dietrich e Alfred Hitchcock per il film del 1950 "Stage Fright - Paura in Palcoscenico". L'attrice avrebbe infatti posto una condizione alla produzione: "No Dior, no Dietrich". In questo cortometraggio animato il grande couturier viene così chiamato all'ultimo minuto per creare un abito per l'attrice dopo che il regista, "maestro del brivido", decide di girare il film a colori, anziché in bianco e nero. Dagli interni riccamente decorati dell'appartamento di Monsieur Dior al vivace disordine degli atelier di alta moda, fino al glamour disinvolto del camerino mobile di Marlene Dietrich: ogni scena è resa con umorismo, tenerezza e una spiccata precisione nell'osservazione. Il mondo creato nel film si estenderà a una collezione prêt-à-porter, accessori e oggetti per la casa. Scene e personaggi compariranno nelle vetrine delle boutique della maison in tutto il mondo.
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"Christian Dior's Night in Color", il corto animato sulla maison per le festività 2026 è un'ode all'immaginazione, alla creatività e alla maestria artigianale