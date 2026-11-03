IL VIDEO DEL PARTY

Gucci chiama Mariah Carey: la regina del Natale conquista anche la moda

La star protagonista della campagna dedicata alle Feste della maison. Ennesimo colpo a sorpresa del direttore creativo Demna

03 Nov 2026 - 10:20
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Mariah Carey protagonista della campagna Gucci Gift, con cui la maison dà il via alla stagione delle festività © Ufficio stampa

Mariah Carey protagonista della campagna Gucci Gift, con cui la maison dà il via alla stagione delle festività © Ufficio stampa

Cosa c'è di più natalizio di Mariah Carey che canta " All I Want for Christmas Is You"? Probabilmente poco altro e Demna lo sa bene. Il direttore creativo di Gucci ha regalato l'ennesima sorpresa assegnando il ruolo di protagonista della campagna dedicata alle Feste della maison all'incontrastata regina del Natale di fama mondiale. 

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Mariah Carey protagonista del Natale per Gucci

  Dopo Kris Jenner per Ferragamo Holiday 2026, un'altra celebrity è il volto di una campagna moda dedicata alle festività destinata a lasciare il segno. Gucci presenta Mariah Carey in un incontro tra lo spirito gioioso e la sua attitudine audace e giocosa. La collaborazione celebra la cantante come icona e figura emblematica di questo particolare periodo, restituendo nel video - diretto da Harmony Korine - tutta l’emozione dell’attesa di uno dei momenti più amati dell’anno. 

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Un invito alla festa e alla condivisione

 La scena si svolge all’interno di un hotel trasformato in attesa dell’arrivo di Mariah Carey. Le decorazioni e i preparativi per la festa danno all’ambientazione un carattere esuberante e inconfondibilmente Gucci. Sulle note di “All I Want For Christmas Is You”, la stagione delle feste si apre con la solennità delle grandi occasioni e un tocco di magia. Nel corso del video, l'artista illumina la scena indossando la nuova collezione speciale Butterfly, ispirata all’iridescenza della farfalla, suo simbolo emblematico e titolo del suo album del 1997. Gli altri invitati all'evento – tra cui si riconoscono modelle e modelli protagonisti delle sfilate della maison – indossano una selezione di idee regalo: borse, calzature e accessori che interpretano i codici riconoscibili di Gucci. Un invito a lasciarsi ispirare per le occasioni di festa, le fughe d’inverno e i tanti momenti da condividere durante le festività. 

Gucci Gift, tutti i protagonisti del Natale con Mariah Carey

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© Ufficio stampa | Gucci Gift, tutti i protagonisti della campagna dedicata alle festività con una selezione di idee regalo della maison
© Ufficio stampa | Gucci Gift, tutti i protagonisti della campagna dedicata alle festività con una selezione di idee regalo della maison
© Ufficio stampa | Gucci Gift, tutti i protagonisti della campagna dedicata alle festività con una selezione di idee regalo della maison

© Ufficio stampa | Gucci Gift, tutti i protagonisti della campagna dedicata alle festività con una selezione di idee regalo della maison

© Ufficio stampa | Gucci Gift, tutti i protagonisti della campagna dedicata alle festività con una selezione di idee regalo della maison

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