Gucci chiama Mariah Carey: la regina del Natale conquista anche la moda

La scena si svolge all’interno di un hotel trasformato in attesa dell’arrivo di Mariah Carey. Le decorazioni e i preparativi per la festa danno all’ambientazione un carattere esuberante e inconfondibilmente Gucci. Sulle note di “All I Want For Christmas Is You”, la stagione delle feste si apre con la solennità delle grandi occasioni e un tocco di magia. Nel corso del video, l'artista illumina la scena indossando la nuova collezione speciale Butterfly, ispirata all’iridescenza della farfalla, suo simbolo emblematico e titolo del suo album del 1997. Gli altri invitati all'evento – tra cui si riconoscono modelle e modelli protagonisti delle sfilate della maison – indossano una selezione di idee regalo: borse, calzature e accessori che interpretano i codici riconoscibili di Gucci. Un invito a lasciarsi ispirare per le occasioni di festa, le fughe d’inverno e i tanti momenti da condividere durante le festività.